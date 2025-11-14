Carlos Alcaraz cierra el mejor año de su carrera como Nº1 y con las ATP Finals y la Davis como los últimos retos posibles

"Significa todo por el trabajo que le pusimos durante el año". Es una cita corta pero con mucho trasfondo de Carlos Alcaraz que explica la importancia que tiene para él finalizar la presente temporada siendo el número 1 del mundo.

Es cierto que no es un título, tampoco un Grand Slam que añadir al palmarés, pero a nadie le amarga un dulce y ser el mejor del ranking sigue teniendo algo especial por mucho que pasen los años. Cerrar un curso en el trono y mirando por encima del hombro al resto, reconforta.

Lo consiguió después de vencer a Musetti en el tercer partido de las ATP Finals. Otra exhibición de juego, la tercera ya en este torneo de final de campaña, que tuvo premio doble, primero por evitar a Sinner en las semifinales y segundo por alcanzar el número 1.

"No era uno de los objetivos a principio de año, pero sí de mitad de la temporada para adelante, así que estoy muy contento de haberlo conseguido", desveló el gran protagonista instantes después de certificar su ascenso al liderato del ranking.

"Lo vi muy lejos con Sinner ahí", confesó. Pero toda la renta de la que gozó un día el italiano ha quedado reducida a cenizas, y precisamente en su casa, con todo el público completamente volcado con el transalpino. Un rey en tierra hostil. A falta de coronarla como merece, la mejor temporada de su carrera hasta la fecha.

Las ATP Finals, un deseo

Todavía hay un hueco en blanco en el ya amplio palmarés de Carlos Alcaraz con las ATP Finals. Es un vacío que el murciano quiere rellenar, y si es posible dentro de unos días, no quiere dejarlo para más adelante.

"Este es un torneo que me haría mucha ilusión ganarlo algún día. Una parte de los objetivos del año está conseguida -en referencia al número 1-, y ahora queda la otra parte. Vamos con la misma presión y los mismos nervios", concretó el murciano.

El camino hacia el título parece que será algo más sencillo, al menos en las semifinales. Con la victoria ante Musetti también se aseguró evitar a Jannik Sinner en la antesala de la final, así que su favoritismo gana enteros.

Alcaraz le está dando una gran importancia a estas ATP Finals, y jugarse el número 1 le añadía una presión extra. "Teníamos muy claro lo importante que era el partido y sobre todo las situaciones que podría vivir por los nervios. Que las cosas no salgan, las sensaciones no fueran las mejores...", dijo el español. Sí, se sigue poniendo nervioso.

Sin embargo, el de El Palmar está controlando el plano tenístico y el mental a la perfección, y se mueve con una soltura increíble sobre la pista. "A pesar de los nervios y del gran partido que era, hemos estado muy tranquilos y hemos sabido lidiar con las situaciones más complicadas", se enorgulleció.

La Copa Davis como colofón

El final de temporada puede tener un broche perfecto para Carlos Alcaraz. Mientras sueña con inscribir por primera vez su nombre en la nómina de ganadores de las ATP Finals, de refilón no puede evitar mirar a la Copa Davis, su última aparición del año.

No es ningún secreto que conseguir la ensaladera sería un sueño para él. Es una de las espinas clavadas que en algún momento de su carrera querrá sacarse, y en unas semanas tendrá una gran oportunidad.

Esta es ya la mejor temporada de la todavía corta pero intensa carrera deportiva de Carlos Alcaraz, y aún así todavía puede mejorar en las próximas fechas.