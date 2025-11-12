Jannik Sinner sigue la senda de Alcaraz en las ATP Finals: se impone con claridad a Zverev y mantiene su invicto en el torneo

Jannik Sinner sigue sin quitar el pie del acelerador. No importa el rival ni las circunstancias del juego, el nivel que ha mostrado este último mes es prácticamente imposible de igualar. Esta vez su víctima fue Zverev, a quien batió en dos sets (6-4, 6-3) para mantener su pleno de victorias en las ATP Finals.

No mostró ninguna debilidad el italiano ante la tercera mejor raqueta del planeta. Tampoco se lo puso fácil Zverev, pero ni siquiera su mejor tenis pudo frenar al bueno de Sinner. Le puso contra las cuerdas en el inicio de cada set, pero no culminó y lo acabó pagando caro.

Especialmente en el tercer juego de la segunda manga. Yendo a contracorriente, y con la necesidad de aprovechar cualquier grieta en el juego de Sinner, dispuso de un 0-40 y tres bolas de break para tomar la iniciativa. Sin embargo, no pudo precintar el juego y el transalpino acabó haciendo los deberes.

Out in front ✅



Sinner takes the opener 6-4 to move one set from the #NittoATPFinals semis pic.twitter.com/O2pEFXBiRm — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2025

El triunfo le sirvió a Sinner para sellar su pase a semifinales y acercarse un poco más hacia la revalidación de la Copa de Maestros. Queda por ver si pasará como primero o segundo y si se cruzará o no con Alcaraz o se reservarán para verse en una nueva final.

El murciano todavía tiene que certificar también su pase. Deberá ganar a Musetti e incluso si pierde podría pasar de ronda igualmente. Pero no se fiará Alcaraz que buscará ganar al italiano para asegurarse también cerrar 2025 como número 1 del mundo.

Centrado

Resistió Sinner en el primer set al saque en el inicio. Superó el gran resto del alemán, muy centrado en Turín hasta que, de la nada, como hacen los grandes, Sinner aumentó la velocidad. Ha cambiado cosas el italiano, que se atreve con más dejadas, está más cómodo en un intercambio largo. Y, por supuesto, mantiene la eficacia que le caracteriza.



En cuanto Zverev bajó mínimamente el nivel, en cuanto cometió un par de errores, Sinner no perdonó. No había tenido opción de 'break' en toda la manga. Se generó tres con 5-4 a su favor y encarriló su victoria.

Untouchable 😮‍💨



The moment last year’s champ @janniksin made it 28 wins in a row indoors and locked his spot in the #NittoATPFinals semis 🔥 pic.twitter.com/eLP1SPjMvI — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2025





En el segundo ya acabó por desesperar a Zverev. Porque salvó 5 bolas de rotura. Su saque en esos momentos se volvió un cuchillo afilado. Se sustentó en su servicio para evitar el 'break' de Zverev. Y en cuanto tuvo una oportunidad, una sola, volvió a ser clínico. Rompió, puso el 4-2, salvó la última de las 7 bolas de 'break' y, a la primera bola de partido, selló su gran victoria.