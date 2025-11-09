Alcaraz muestra su versión más sólida para superar a De Miñaur en su estreno en las ATP Finals y se acerca al número 1

Casi un mes y medio después de reinar en Tokio, Alcaraz volvió a ganar un partido oficial. Tan solo había disputado el de Norrie en París en todo este tiempo, pero no se notó apenas la falta de actividad. Se estrenó en las ATP Finals de la mejor manera posible, con una sólida victoria frente a Alex de Miñaur que le acerca al número 1 ranking ATP [Narración y estadísticas del partido].

Le quedan únicamente dos pasos al murciano para lograr el objetivo y cerrar 2025 como el mejor tenista del mundo. Tendrá la oportunidad ante Musetti y Fritz y puede incluso tener una bala extra en caso de acceder a semifinales perdiendo uno de esos dos encuentros. También quiere el título y parece haber puesto la directa hacia él.

Ante De Miñaur ofreció una versión notable. Comenzó como un vendaval, tuvo tres bolas de break para ponerse 5-1, pero sufrió una pequeña desconexión que le complicó sobremanera el primer set. Lo tuvo que ganar en el tie break dejando algo tocado moralmente al australiano que murió en la orilla después de tanto remar.

Álex de Miñaur, durante el partido contra Alcaraz de las ATP Finals. REUTERS

En el segundo fue una apisonadora el murciano. Recuperó su mejor versión, dejó varios puntos que provocaron la ovación del público y cerró sin demasiados apuros el choque. Próxima parada, Musetti.

Del vendaval al sufrimiento

El primer set del estreno de Alcaraz en las ATP Finals tuvo de todo. Comenzó de forma meteórica aplastando a De Miñaur, sufrió una desconexión que dio vida al australiano, pero acabó sacando su garra y su mejor tenis para llevarse la manga en un ajustadísimo tie break.

Y es que el murciano pudo liquidar el primer set en apenas media hora. Después de tres juegos de tanteo, el español firmó un break en blanco con cuatro golpes ganadores para poner el 3-1 y certificó la rotura con otro juego muy sólido.

De Miñaur, desbordado, se vio 1-4 por debajo y 0-40 con tres bolas de break para el murciano. Sin embargo, reaccionó y aprovechó un momento de debilidad de Alcaraz para subirse a sus barbas y comenzar una remontada sin fisuras.

La igualdad volvió al marcador y todo se acabó decidiendo en el tie break. En él, Álex de Miñaur dispuso de dos saques para precintar el set, pero perdió ambos y dejó todo en bandeja al de El Palmar. No falló esta vez Alcaraz, que gritó con fuerza en un claro gesto de desahogo después de haberse complicado la vida de forma innecesaria.

Sin freno

Ganar el set fue un punto de inflexión. Alcaraz volvió a recuperar la confianza en su juego y fue entonces cuando comenzó a desplegar un tenis absolutamente imparable. Rompió el saque de De Miñaur a las primeras de cambio, el australiano hizo lo propio para igualar la manga, pero 'Carlitos' dio un golpe sobre la mesa con dos roturas consecutivas.

Dejó golpes para el recuerdo. Afinadísimo en el revés paralelo, Alcaraz acabó con cualquier tipo de opción para De Miñaur. El público se levantó de sus asientos ante los bellísimos intercambios de ambos tenistas que casi siempre cayeron del lado de un Alcaraz que acabó solventando el partido sin complicaciones.

Lo hizo con 6-2. A De Miñaur no le quedó otra que rendirse ante el juego de Alcaraz. Luchó hasta el final, pero cayó derrotado y sigue sin ganar en las ATP Finals.