Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido: horario y cómo ver su debut en las ATP Finals 2025

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se hacen un selfie tras un entrenamiento previo a las ATP Finals EFE

Arrancan las ATP Finals, la cita que culmina la temporada del circuito masculino del tenis. Carlos Alcaraz llega como una de las grandes atracciones del torneo que se celebra en Turín, con el objetivo de recuperar el número uno mundial.

El murciano ha quedado encuadrado en el Grupo Jimmy Connors junto a tres rivales de máxima exigencia: el serbio Novak Djokovic, el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex de Miñaur. La distribución de los grupos ha supuesto para Alcaraz lo que se puede calificar como un escenario adverso.

Mientras su principal competidor por el liderato ranking, Jannik Sinner, recibió un reparto aparentemente más favorable en el Grupo Bjorn Borg con Alexander Zverev, Ben Shelton y el octavo clasificado del torneo, la raqueta española deberá superar el obstáculo que representa compartir fase grupal con Djokovic, uno de los mayores ganadores de la historia del tenis con 24 Grand Slam en su palmarés, y con Fritz, finalista de esta misma competición hace un año.

El debut de Alcaraz en tierras italianas llegará contra Alex de Miñaur, el rival con menor clasificación en su grupo pero especialista en pistas duras cubiertas. El tenista murciano llega a este encuentro como amplio favorito, con un balance que le favorece claramente en los antecedentes directos.

En los últimos años, Alcaraz ha dominado sus encuentros ante el australiano, ganando las dos finales de torneo ATP 500 que han disputado: Queen's Club en 2023 y Róterdam hace poco más de nueve meses, ambas con la misma diferencia en sets (6-4 en el primer parcial).

Además, hace apenas semanas Alcaraz demostró su supremacía ante Djokovic en el US Open, derrotándolo de manera contundente en tres parciales y menos de dos horas y media de competencia, lo que posiblemente deba generarle cierta confianza de cara al encuentro que mantiene pendiente contra el serbio en Turín.

Recuperar el número 1

A pesar de la complejidad del grupo, el panorama de Alcaraz no es desolador desde el punto de vista matemático.

Actualmente Sinner ostenta el número uno con 11.500 puntos, mientras que Alcaraz suma 11.250, una diferencia de 250 puntos. Sin embargo, el murciano defiende apenas 200 puntos de esta competición, mientras que el italiano debe proteger 1.500 en calidad de campeón invicto de la edición anterior.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, tras la final del Six Kings Slam Reuters

Esto significa que si Alcaraz gana sus tres partidos de fase de grupos, recuperará el número uno del mundo de manera prácticamente asegurada, sin importar los resultados que obtuviera Sinner en el resto del torneo.

Fecha y hora del Alcaraz - De Miñaur de las ATP Finals

El debut de Alcaraz en el torneo está previsto para el domingo 9 de noviembre. Se disputará en la pista central del Inalpi Arena, no antes de las 14:00 horas de España. Seguirá a la dispta del duelo de dobles del también español Marcel Granollers junto con Horacio Zeballos y frente a Kevin Krawietz y Tim Puetz a las 11:30.

Los partidos de la fase de grupos se disputarán en doble sesión diaria, con encuentros a las 14:00 horas en sesión de tarde y no antes de las 20:30 horas en la jornada nocturna. Los dos mejores de cada grupo accederán a las semifinales del próximo sábado 15, con la final programada para el domingo 16 de noviembre.

Dónde ver por TV y online el Alcaraz - De Miñar de las ATP Finals

El Alcaraz - De Miñaur de la primera jornada de las ATP Finals se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, siendo esta la cadena con los derechos de retransmisión del torneo en España. El encuentro se emitirá a través del canal Movistar Plus+ (dial 7).