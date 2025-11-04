En Italia lanzan un ataque a Carlos Alcaraz: "O se mantiene concentrado o nunca más le ganará a Sinner"

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, antes de su partido en el Six Kings Slam de Arabia Saudí Reuters

La reciente conquista de Jannik Sinner en el Masters 1.000 de París ha reavivado el debate sobre la rivalidad más candente del tenis actual: contra Carlos Alcaraz.

El italiano, que se impuso sin ceder un solo set en todo el torneo y arrebató momentáneamente el número 1 del ranking ATP a Alcaraz, ha encontrado en su compatriota Adriano Panatta un defensor acérrimo que no ha dudado en lanzar un dardo envenenado contra el murciano.

Panatta, campeón de Roland Garros en 1976 y exnúmero cuatro del mundo, comparó sin contemplaciones la consistencia de ambos tenistas en declaraciones al programa italiano Domenica Sportiva.

El veterano exjugador estableció una diferencia radical entre el tenista transalpino y el español al señalar sus distintos patrones de rendimiento a lo largo de los torneos.

"Carlos puede tener un mal día y perder, pero eso nunca le pasa a Jannik en primera o segunda ronda. O pierde en la final o se lesiona. Así que Carlos tiene que tener cuidado: o se mantiene concentrado o nunca más le ganará", advirtió Panatta con contundencia.

La declaración cobra especial relevancia tras la sorprendente eliminación temprana de Alcaraz en París, donde cayó en su debut ante Cameron Norrie mientras Sinner arrasaba en el cuadro hasta alzarse con el título.

El mensaje del italiano pone el foco en lo que considera la gran debilidad del español frente a su rival: la irregularidad. Mientras Sinner mantiene una estabilidad casi robótica que le ha permitido encadenar veintiséis victorias consecutivas en pista dura cubierta, Alcaraz experimenta altibajos que le cuestan eliminaciones inesperadas en rondas tempranas.

Adriano Panatta, tras proclamarse campeón de Roland Garros en 1976 Roland Garros

Sin embargo, la postura de Panatta refleja cierta contradicción. Pese a defender férreamente a Sinner, restó importancia al título parisino al considerar que su compatriota "cumplió con su cometido porque era el claro favorito" tras la caída de Alcaraz, y criticó duramente el sistema de puntuación de la ATP que considera "diabólico".

Esta ambivalencia no es nueva en el extenista, quien ha alternado entre elogiar el nivel máximo de Alcaraz cuando combina todas sus virtudes y pronosticar que Sinner acumulará más títulos por su mayor consistencia.

La rivalidad de la década

La rivalidad entre ambos define el tenis actual. A día de hoy, Alcaraz ha conquistado seis Grand Slam frente a los cuatro de Sinner, aunque el italiano ha demostrado una regularidad superior que le ha mantenido en la cúspide del ranking durante amplios períodos.

La batalla entre el virtuosismo impredecible del español y la precisión metronómica del italiano representa dos escuelas distintas de entender el tenis de élite.

Las palabras de Panatta, pronunciadas a pocos días de las ATP Finals en Turín, donde se decidiría quién terminaba el año como número uno, traslucen tanto el patriotismo natural de un exjugador italiano como un análisis técnico que identifica en la concentración sostenida el factor diferencial.

Para el veterano campeón, mantener la intensidad competitiva durante todos los partidos de un torneo marca la frontera entre la grandeza sostenida y el talento intermitente, y en esa ecuación considera que Sinner lleva ventaja a su joven rival español.