Cristina Bucsa se queda a las puertas de su primer título tras caer ante Mboko en la final del WTA 250 de Hong Kong

El sueño de la española Cristina Bucsa de ganar un título no pudo hacerse realidad y la canadiense Victoria Mboko, de 19 años y número 21 del mundo, se proclamó este domingo campeona del torneo de Hong Kong, categoría WTA 250, donde hizo valer su condición de cabeza de serie número tres de la competición para llevarse el trofeo.

Mboko, que ya había sorprendido al circuito al ganar el Masters 1.000 de Montreal en agosto tras derrotar a cuatro campeonas de Grand Slam, tuvo que exigir su mejor nivel para superar a Bucsa por 7-5, 6-7 (9) y 6-2, en un duelo que se extendió durante 2 horas y 49 minutos y que reflejó la gran igualdad entre ambas.

La tenista cántabra, de 27 años y número 68 del ranking mundial, ofreció una dura resistencia y solo en el tercer set terminó cediendo ante el mejor desempeño de Mboko, una de las grandes revelaciones de la temporada.

Para Bucsa, Hong Kong —sobre pista dura— representaba su última oportunidad del año de sumar un título individual, luego de una destacada temporada en la que ganó junto a Sara Sorribes la medalla de bronce en los Juegos de París y el Masters 1000 de Madrid en dobles.

Mínimos detalles

El encuentro arrancó con una Bucsa muy concentrada, dispuesta a plantar cara desde el primer juego. Aunque tuvo opciones de romper el servicio de su rival en el segundo turno, fue Mboko quien tomó la delantera al lograr el break en el sexto juego y consolidarse después con 5-2.

La española reaccionó con valentía, salvando dos bolas de set y logrando igualar el marcador 5-5, pero la canadiense acabó cerrando el primer parcial por 7-5.

El segundo set fue igual de disputado. Mboko empezó dominando 3-0, pero Bucsa respondió con garra para empatar 4-4. La canadiense tuvo una primera bola de partido con 5-4, que la española logró neutralizar antes de forzar el desempate. En un tie-break vibrante, Bucsa se impuso 11-9, alargando la lucha hasta el set decisivo.

En la tercera manga, la canadiense rompió el servicio de entrada y, aunque Bucsa siguió batallando, Mboko impuso su energía y precisión para cerrar la final 6-2. De esta forma, se adjudicó el título en Hong Kong y cerró una temporada brillante, mientras la española se quedó a un paso de coronar su mejor año en el circuito.