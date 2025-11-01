El número 1 más veterano del tenis cuelga la raqueta a los 45 años tras romper todos los récords en el circuito de dobles

La carrera deportiva de Rohan Bopanna no ha tenido un final feliz después de haber perdido en primera ronda del Masters 1.000 de París junto a Aleksandr Búblik frente a John Peers y James Tracy.

Sin embargo, el tenista indio deja un legado en el tenis difícilmente superable. A sus 45 años y tras 20 en el circuito ha decidido que ha llegado el momento de retirarse. En los 26 títulos que ha levantado en estas dos décadas destaca uno por encima del resto, el Open de Australia de 2024.

El jugador asiático formó pareja junto a Matthew Ebden y se coronó en Melbourne como el número 1 de más edad en la ATP con 43 años. Ese fue el único Grand Slam que ha conseguido a lo largo de su carrera.

Bopanna se retira dejando una serie de registros, conseguidos durante sus dos décadas en el circuito de dobles de la ATP, que tardarán un tiempo en igualarse.

"Una despedida... pero no el final. ¿Cómo te despides de algo que le dio sentido a tu vida? Después de 20 años inolvidables en el circuito, es la hora. Cuelgo oficialmente mi raqueta. Mi corazón se siente pesado y agradecido. El tenis no ha sido sólo un juego para mí. Me ha dado un propósito cuando estaba perdido, fuerza cuando estaba toro y fe cuando el mundo dudaba de mí", escribió en sus redes sociales.

Récords de longevidad

Este año, Rohan Bopanna volvió a escribir su nombre en la historia del tenis al ganar su primer partido en el cuadro de dobles del Masters 1.000 de Montecarlo, junto a Ben Shelton, y se convirtió en el tenista más longevo en triunfar en un torneo de esta categoría -ya fuera en individuales o dobles- con 45 años, un mes y dos días.

Con esa victoria, superó el récord del canadiense Daniel Nestor, que lo había conseguido a los 44 años y ocho meses. Bopanna prolongó su hazaña al sumar nuevas victorias en el Mutua Madrid Open y en el Masters de Roma, elevando su marca histórica a 45 años, dos meses y ocho días.

Rohan Bopanna, en el Open de Australia de 2024. Europa Press

Entre sus títulos destacan seis Masters 1.000. Cuando conquistó el de Miami en 2024 se erigió también en el ganador de un Masters de mayor edad. Bopanna juega sin cartílagos en las rodillas, es un apasionado del yoga Iyengar y casi se retira en 2021 cuando tras encadenar siete derrotas en primeras rondas de torneos de la ATP con seis parejas distintas.

A nivel individual no estuvo nunca entre los 200 mejores y no llegó a disputar el cuadro principal de un Grand Slam.

Defendió a India en la Copa Davis desde 2002 a 2023. Fue tres veces olímpico: Londres 2012, Río 2016 y París 2024. Fue en los Juegos de la capital francesa cuando anunció que dejaba el equipo nacional. Ahora se retira definitivamente.

"Puede que me retire de la competición pero mi historia con el tenis no ha terminado. Este deporte me lo dio todo y ahora quiero devolver el favor para ayudar a jóvenes soñadores de pueblos pequeños a creer que sus comienzos no definen sus límites. Con fe, trabajo duro y corazón, todo es posible", concluye Bopanna.