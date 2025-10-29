La reacción de Davidovich tras vivir un ambiente hostil en París: manda a dormir al público al ganar a un francés

Davidovich sigue dejándose franceses por el camino en el inicio del Masters 1.000 de París. Primero fue Royer y en segunda ronda fue Cazaux quien claudicó ante el talento del tenista malagueño. Contra todo y contra todos, Davidovich sigue dando pasos en el torneo.

Ante Cazaux, a quien venció en dos sets llevándose el primero en el tie break y el segundo después de una rotura en el primer juego, Davidovich tuvo que jugar también ante la presión del público local.

Los aficionados franceses jalearon cada punto de Cazaux y no respetaron el silencio habitual que se vive en el tenis. Davidovich fue reprimiendo todo hasta que finiquitó el partido y se acordó del respetable.

Se llevó las dos manos a la cara mandando a dormir a todo el público, les saludó después de forma irónica y se desahogó con un grito de 'vamos' que sonó por toda La Defense.

Saludó a su rival y después volvió a mandar a dormir a los aficionados que le respondieron con una sonora pitada. Volvió a gritar, los pitos crecieron y se sentó en el banquillo a seguir celebrando el triunfo.

A por Zverev

El español, el último en el cuadro individual, está demostrando un buen nivel en este final de temporada, y en París ya ha igualado su mejor actuación, que data de su debut en 2020, cuando ingresó en el cuadro final procedente de la fase previa. Además, el pasado domingo llegó a la final de Basilea, donde fue derrotado por el joven prodigio brasileño Joao Fonseca.

Para romper ese techo tendrá ahora que derrotar al defensor del título, el alemán Alexander Zverev, tercera raqueta del mundo, que tuvo problemas para imponerse en su debut en esta edición contra el argentino Camilo Ugo Carabelli, al que acabó derrotando 6-7(5), 6-1 y 7-5.

Será la séptima vez que Davidovich se cruce con Zverev, que le ha ganado en cinco, la última este mismo año en el Masters 1.000 de Madrid. La única victoria del español data de 2023 en el Masters 1.000 de Toronto.