Un desconocido Carlos Alcaraz sucumbe ante Norrie y dice adiós al Masters 1.000 de París a las primeras de cambio

El tenista español ganó el primer set, pero comenzó a cometer muchos errores que acabaron por desquiciarle y darle el triunfo al británico.

Llegó como claro favorito al título, pero se la acabó pegando a las primeras de cambio. Alcaraz ofreció su peor versión de la temporada y se dejó remontar ante Norrie para decir adiós al Masters 1.000 de París en su estreno (6-4, 3-6. 4-6).[Narración y estadísticas en directo].

Fue un partido para olvidar del tenista murciano. Ya mostró algunas dudas en el primer set, pero una cuantas genialidades y errores del rival le sirvieron para precintar la manga. Sin embargo, una vez el británico elevó su nivel de tenis, Alcaraz entró en una cadena de errores constantes de la que no pudo escapar.

Se mostró muy nervioso con el transcurso del partido. Discutió durante varios minutos con su equipo justo antes de comenzar el tercer set. No veía nada claro. Y no pudo cambiar la dinámica en el momento decisivo. Cedió un break con 3-3 en el marcador y desaprovechó después dos bolas de rotura.

A Paris SHOCKER 💥



The moment @cam_norrie defeated Alcaraz from a set down for his first ever win over a World No.1! #RolexParisMasters pic.twitter.com/RES0TyjwNi — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2025

Norrie jugó su mejor partido de la temporada. El número 31 del ranking ATP se desquitó de lo ocurrido hace apenas unos meses en Wimbledon donde fue vapuleado por el español y celebró con rabia la que sin duda será la gran sorpresa del torneo.

Fueron 54 errores no forzados. 29 con la derecha. Unos registros que hicieron imposible que sacara adelante lo que fue sin duda su peor partido en todo 2025.

Con esta derrota, Alcaraz mantiene su 'gafe' en París. Nunca ha sido capaz de superar los cuartos de final en sus cuatro participaciones y en esta ocasión se fue a casa el día de su debut. Por delante tiene las ATP Finals de Turín y cerrará la temporada disputando con España la fase final de la Copa Davis.

