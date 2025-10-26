El récord que nadie esperaba: Carlos Alcaraz alcanza una cifra colosal y destrona a Rafael Nadal

El actual número uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz, ha vuelto a hacer historia, aunque esta vez fuera de las pistas. El murciano, que se ha acostumbrado a romper récords deportivos desde su irrupción en el tenis profesional, acaba de superar a Rafael Nadal en un ámbito totalmente distinto: el del coleccionismo deportivo. Su raqueta más icónica acaba de convertirse en la más cara jamás vendida en una subasta.

La raqueta con la que Carlos Alcaraz ganó Wimbledon bate un récord histórico

La casa de subastas Prestige Memorabilia cerró una operación que marca un nuevo hito en el mundo del tenis. La raqueta con la que Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic en la final de Wimbledon 2023 fue vendida por 173.066 dólares, unos 150.000 euros, estableciendo un nuevo récord económico y desbancando así al propio Rafael Nadal, quien hasta ahora ostentaba la marca por una pieza similar.

Aquel partido, disputado cuando Alcaraz tenía solo 20 años, fue un duelo épico que se extendió durante 4 horas y 42 minutos, convirtiéndose en la tercera final más larga del torneo londinense. Con esa victoria, el español no solo detuvo la racha de cinco títulos consecutivos del serbio, sino que inauguró una nueva era en el tenis mundial. La raqueta con la que logró aquel hito terminó convirtiéndose en una pieza de colección, cuyo valor se disparó al ser considerada un símbolo del cambio generacional en el deporte.

El récord anterior lo tenía Nadal, cuya raqueta usada en Roland Garros 2017 se había vendido por 157.000 dólares. La pieza de Alcaraz ha superado esa cifra con holgura, convirtiéndose en el objeto más caro jamás subastado dentro del mundo del tenis profesional.

Carlos Alcaraz's memorabilia is in high demand.

He now holds 3 auction records.



One of his rackets used in the 2023 Wimbledon final has just broken the all-time record for the highest-selling racket at auction. $173,066

This adds to the other two records explained in the image. pic.twitter.com/OeYImLy7y1 — Daily Alcaraz (@alcarazdaily) October 20, 2025

Más allá del récord: la fiebre por los objetos de Alcaraz

La venta de la raqueta no ha sido un hecho aislado. Durante la misma jornada, otros artículos relacionados con el tenista murciano alcanzaron cifras impresionantes. La bola con la que ganó el US Open 2025 fue adquirida por 88.900 dólares, mientras que dos ilustraciones firmadas por él alcanzaron los 222.000 y 237.000 dólares, respectivamente.

Estas operaciones consolidan a Carlos Alcaraz no solo como una figura dominante en el circuito ATP, sino también como un referente cultural y económico, capaz de generar récords incluso fuera de la cancha. El joven deportista, que ya alcanzó 43 semanas como número 1 del ranking, igualando el registro del brasileño Gustavo Kuerten, demuestra que su influencia trasciende los límites del tenis, y se proyecta hacia el mundo del coleccionismo y la historia deportiva.