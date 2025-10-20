Alcaraz y Granollers liderarán al equipo español en las finales de la Copa Davis en las que no estará Davidovich

Carlos Alcaraz estará en las finales de la Copa Davis que se disputan en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. El tenista español liderará al equipo capitaneado por David Ferrer, quien ha convocado también a Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcell Granollers.

Un equipo lleno de garantías en el que Alcaraz y Granollers regresan después de perderse la fase previa por lesión. Ambos jugarán un papel vital y deberán liderar a 'La Armada' en busca de la séptima ensaladera.

David Ferrer apuesta por los 'héroes' de Marbella, que fueron capaces de remontar el 0-2 con el que Dinamarca cerró la primera jornada de una eliminatoria en la que no estuvo Alejandro Davidovich, que repite ausencia en esta ocasión.

𝐄𝐥 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐚́ 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐭𝛊́𝐭𝐮𝐥𝐨 ⚔️🏆



❤️‍🔥 Carlos Alcaraz

❤️‍🔥 Jaume Munar

❤️‍🔥 Pedro Martínez

❤️‍🔥 Marcel Granollers



🇪🇸 Selección Española #MAPFREtenis

🏆 Final 8 Copa Davis 2025

🗓️ 18-23 de noviembre | Bolonia#VamosEspaña | #CopaDavis #DavisCup pic.twitter.com/usCpYLC7bE — Tenis España (@RFETenis) October 20, 2025

La primera piedra en el camino será República Checa. Una selección con jugadores de renombre como Lehecka, Mensik o Machac y que ya sabe lo que es proclamarse como campeón de la Davis en tres ocasiones (1980, 2012 y 2013).

El cara a cara favorece a España, que ha ganado cinco de las nueve eliminatorias disputadas, entre las que destacan las finales de 2009, ganada por España en Barcelona, y la de 2012, que se llevaron los checos en Praga.

Será la tercera edición consecutiva en la que se midan los dos combinados. En 2023, en la fase clasificatoria de Valencia, se impuso la República Checa (3-0), mientras que el año pasado, también en tierras españolas, la victoria fue para España, que se impuso por 3-0.