Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, Six Kings Slam: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Ha llegado el turno de Carlos Alcaraz, quien disputará por segundo año consecutivo el Six Kings Slam. El número uno del mundo, presente en ambas ediciones de la exhibición saudí, debutará directamente en semifinales, ya que tanto él como Novak Djokovic quedaron exentos de la primera ronda por ser los dos jugadores con más títulos de Grand Slam en el torneo.

La capital de Arabia Saudí acoge la segunda edición del torneo de exhibición que durante cuatro días reunirá a los mejores del mundo de la raqueta.

Entre ellos se encuentra Carlos Alcaraz, que regresará a la competición después de ganar en Tokio y retirarse en Shanghái. En el torneo también estarán Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas.

El español ya conoce a su rival para las semifinales del toneo de exhibición que se disputa en Riad, Arabia Saudí. El tenista murciano se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, quien se impuso con autoridad y en menos de una hora al alemán Alexander Zverev.

Esta semifinal supondrá una reedición de la final del ATP 500 de Tokio disputada hace apenas unas semanas, donde Alcaraz se llevó el título tras vencer a Fritz por un doble 6-4.

En el cara a cara entre ambos, el español domina por 4-1, siendo la única victoria del norteamericano la conseguida en la Laver Cup de este mismo año.

¿Cuándo se juega el partido de Six Kings Slam entre Alcaraz y Fritz?

El partido de semifinales del torneo de exhibición entre el tenista español y el jugador estadounidense se disputará el jueves 16 de octubre a las 14:00 hora española.

¿Dónde se juega el partido de Wimbledon entre Alcaraz y Taylor Fritz?

El partido entre Alcaraz y Fritz se va a disputar en la pista rápida cubierta del ANB Arena de Riad.

¿Dónde se podrá ver el partido de Wimbledon entre Alcaraz y Fritz?

En España, el enfrentamiento entre el número 1 del mundo y el 4 del ranking se podrá ver a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo.