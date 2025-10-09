Djokovic y su camino de espinas para volver a lo más alto: dos años sin Masters 1.000 y el reto de 'robarle' otro récord a Federer

Novak Djokovic se desplomó exhausto sobre la pista de Shanghái tras perder el segundo set ante Jaume Munar. Los médicos corrieron a tomarle la tensión arterial mientras el serbio permanecía tendido, víctima de unas condiciones climáticas extremas que han convertido el Masters 1.000 chino en un infierno.

Tras recibir una pastilla, el campeón de 24 Grand Slams se levantó y remontó para ganar el tercer set, escribiendo un nuevo capítulo de resistencia en su legendaria carrera. Tiene 38 años y todavía sigue dejando hazañas al alcance de muy pocos. Si es que los hay.

Shanghái se ha convertido en una oportunidad de oro para el serbio. Se lo ha puesto entre ceja y ceja. Más aún después de ver cómo Alcaraz declinaba participar y Sinner caía en las primeras rondas fruto de unos calambres en su pierna. Dos bajas que lo dejaron a él como principal favorito.

Sin embargo, Djokovic está teniendo que lidiar con un invitado sorpresa: el calor. Las condiciones extremas han convertido el torneo en una pesadilla física para los tenistas. Con temperaturas superiores a 30 grados y una humedad que supera el 80%, se ha transformado en una batalla de resistencia donde la supervivencia es tan importante como el talento.

'Nole' ha sido una de las principales víctimas de estas condiciones infernales, protagonizando varias escenas dramáticas. En su partido contra Yannick Hanfmann vomitó en múltiples ocasiones, tanto al costado de la pista como en su banquillo, pero logró imponerse en tres sets.

La batalla más intensa llegó contra Jaume Munar, donde el serbio experimentó un colapso físico completo tras perder el segundo set. Se desplomó exhausto sobre la pista, fue atendido por los médicos que le tomaron la tensión arterial, y necesitó tratamiento para problemas en el gemelo.

"Es brutal cuando tienes un 80% de humedad día tras día, en los que juegan por la mañana, donde el sol hace que todo sea peor", declaró Djokovic. "Debería haber una regla respecto al calor como ocurre en los torneos del Grand Slam", reclamó Holger Rune tras su partido.

Dos años de travesía

Djokovic está logrando sobrevivir ante todo y todos. Tiene una oportunidad de oro de volver a reinar. Y es que, la última vez que conquistó un Masters 1000 fue en París-Bercy 2023, donde derrotó a Dimitrov para alcanzar su título número 40 en esta categoría. Desde entonces, casi dos años de sequía.

Esta ausencia prolongada contrasta dramáticamente con el dominio histórico del serbio en los Masters 1.000, donde posee todos los récords imaginables. Es el jugador con más victorias (417), títulos (40), finales (60) y semifinales (79) en esta categoría de torneos.

Shanghái representa una oportunidad única para romper la racha. En sus 11 participaciones en Shanghai ha alcanzado siempre como mínimo los cuartos de final, conquistando cuatro títulos que lo convierten en el máximo campeón histórico del evento.

Suma 40 victorias en el torneo, siendo el sexto torneo donde alcanza esta cifra de triunfos en Masters 1000. Los otros cinco son Roma (68), Indian Wells (51), París (50), Miami (49) y Cincinnati (45), demostrando su dominio absoluto en esta categoría de eventos.

La motivación del serbio es evidente en cada punto disputado, sabiendo que a los 38 años las oportunidades de añadir títulos Masters 1.000 a su palmarés son cada vez más escasas. Le quedan tres pasos para la gloria. El primero de ellos: Bergs.

Coleccionando récords

Con su clasificación a cuartos de final, Djokovic ha establecido un nuevo récord de longevidad al convertirse en el tenista más veterano en alcanzar esta instancia en un Masters 1.000. A los 38 años y cuatro meses, superó la marca previa de Federer por dos meses.

El encuentro contra Marin Cilic en segunda ronda también marcó un hito histórico, al ser el partido con mayor edad combinada en un Masters 1.000. Con 75,43 años sumados entre ambos jugadores, superaron el anterior récord de Feliciano López e Ivo Karlovic establecido en Shanghai 2017.

Djokovic celebra la victoria ante Zverev en cuartos de final de Roland Garros. Reuters

El serbio también está a punto de igualar otro récord histórico de Rafael Nadal en los Masters 1000. Con 97 presencias en cuartos de final, se encuentra a solo dos del récord absoluto que ostenta el español con 99 clasificaciones a esta ronda.

Pero el récord más significativo que tiene en el punto de mira es el de Roger Federer en títulos sobre superficie dura durante la Era Open. Ambos tenistas están empatados con 71 conquistas, y una victoria en Shanghái le permitiría a Djokovic superar definitivamente al suizo.

Este récord tendría un simbolismo especial, ya que representaría otro paso más en la consolidación de Djokovic como el mejor tenista de la historia sobre las superficies rápidas. Tiene el título a tiro. Únicamente le separan seis sets de la gloria.