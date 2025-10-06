Los problemas físicos de Sinner podrían hacerle renunciar a más de 5 millones si no puede cumplir con sus compromisos

La temporada de Jannik Sinner podría haber dado un giro inesperado tras su retirada en el Masters 1.000 de Shanghái, donde se vio obligado a abandonar en el tercer set ante Tallon Griekspoor por problemas físicos.

El número dos del mundo, que defendía el título, terminó el encuentro visiblemente agotado y con calambres, incapaz de seguir en pie al final del partido.

Sinner cedió con el marcador en 6-7, 7-5 y 3-2 a favor del neerlandés y aún no ha hecho declaraciones oficiales sobre su estado físico, lo que ha disparado las alarmas en torno a su apretado calendario de las próximas semanas.

El jugador italiano, de 24 años, afrontaba unas próximas semanas cargadas con compromisos que podrían reportarle más de 5 millones de euros, pero que ahora están en serio peligro.

El primero de esos compromisos es el Six Kings Slam, el torneo de exhibición que se disputará en Arabia Saudí los días 15, 16 y 18 de octubre, con sede en Riad.

Se trata de un evento de carácter privado y altamente lucrativo, en el que participan seis de las principales figuras del circuito, entre ellos Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas.

Cada participante recibe 1,1 millones de libras solo por competir, y el campeón se lleva un premio adicional de 3,4 millones, cifras que Sinner ya conquistó en la edición de 2024, cuando se impuso a Alcaraz en la final.

En total, esa participación le supuso unos 4,5 millones de libras (más de 5,1 millones de euros), un botín que ahora corre el riesgo de perder si no puede viajar a tiempo o si su equipo médico le recomienda descanso.

Calendario apretado

Además del torneo saudí, Sinner está inscrito en el ATP 500 de Viena, que comenzará el 20 de octubre, y en el Masters 1.000 de París, programado para una semana más tarde.

Ambos torneos son fundamentales para mantener su posición en el ranking y llegar con ritmo competitivo a las ATP Finals de Turín, que se celebrarán del 12 al 19 de noviembre y en las que ya tiene asegurada su plaza.

Su calendario debería concluir con la Copa Davis en Bolonia, donde representaría a Italia en su intento de revalidar el título logrado en 2023 y 2024.

Sin embargo, todos estos planes dependerán de la evolución de su estado físico, que sigue siendo una incógnita.

La ATP ha confirmado oficialmente que su abandono en Shanghái se debió a calambres, pero no se ha descartado que la sobrecarga o las condiciones extremas de calor hayan provocado un cuadro más complejo.

Jannik Sinner, tras lesionarse en el Masters 1.000 de Shanghái. REUTERS

Críticas a Shanghái

El torneo chino ha estado marcado por un clima sofocante y húmedo, que ha afectado a varios tenistas.

Hasta siete jugadores se han retirado por problemas físicos durante la semana, entre ellos Holger Rune y Jerry Shang, quienes necesitaron atención médica durante sus partidos.

Incluso Griekspoor reconoció tras su victoria que él mismo había sufrido el calor: "Fue una pena acabar así, las condiciones eran brutales", explicaba.

"No es la forma en que uno quiere ganar. Le deseo una pronta recuperación y espero verlo de nuevo muy pronto", declaró el neerlandés.

De confirmarse una lesión de mayor alcance, Sinner podría verse obligado a parar varias semanas, lo que le haría renunciar no solo al torneo saudí y sus millonarios ingresos, sino también a puntos valiosos de cara a la lucha por el número uno mundial.

Tras un año brillante, en el que ha conquistado varios títulos y ha consolidado su condición de aspirante al trono de Djokovic, este percance amenaza con poner en riesgo el mejor cierre de temporada de su carrera.

Los próximos días serán decisivos. Si los calambres se deben únicamente al agotamiento por calor, Sinner podría reaparecer en Viena sin mayores consecuencias.

Pero si el cuerpo ha dicho basta tras una temporada exigente, Italia y el circuito entero podrían perder a uno de sus protagonistas más destacados en la recta final del año.