El calor de Shanghái hace estragos en Sinner y le obliga a retirarse del torneo tras sufrir fuertes calambres en la pierna

Jannik Sinner ha hecho saltar todas las alarmas. El tenista italiano se lesionó durante el partido de tercera ronda del Masters 1.000 de Shanghái frente a Griekspoor y se vio obligado a retirarse con gestos de mucho dolor.

Todo ocurrió mediado el tercer set. El transalpino sufrió un problema muscular fruto de las altas temperaturas y, a pesar de sus esfuerzos por continuar, no pudo seguir en el partido.

Una imagen dramática. El italiano aguantó un par de juegos con calambres, hasta que se marchó a la silla con la ayuda del fisioterapeuta. Los masajes no aliviaron ni solucionaron el problema. No podía ni andar, tuvo que optar por dejar la cancha, días después de haber sido campeón de Pekín.

"Es brutal. Cada día soportando una humedad por encima del 80%. Y más brutal todavía para los que juegan de día, bajo el sol. Pero es igual para todos y tenemos que lidiar con ello", sentenció el serbio Novak Djokovic unas horas antes. Sinner sufrió lo mismo, pero él no fue capaz de acabar el partido.

La derrota entregó prácticamente el nº 1 mundial del año al ausente Carlos Alcaraz. El español le saca ahora 1.340 puntos en el ranking, aunque la ventaja real es de 2.540, como refleja la Race, que contiene los puntos sumados, y consolidados, esta campaña.

"No es la forma en la que quieres ganar, las condiciones están siendo brutales toda la semana. Hemos tenido suerte de jugar por la noche, sin el sol... Lo siento por él, le deseo una pronta recuperación", aseguró Griekspoor, de 29 años y 31º del ranking mundial, que logró su primer triunfo frente a Sinner tras perder sus seis primeros duelos ante él.

La de Shanghái supone la segunda retirada de Sinner en toda la temporada por problemas físicos. Hace apenas un mes y medio también tuvo que decir adiós antes de tiempo durante la final del Masters 1.000 de Cincinnati frente a Carlos Alcaraz.

El murciano, por su parte, también atraviesa un momento delicado a nivel físico. De hecho, decidió no acudir a la cita de Shanghái para cuidar y no forzar su tobillo. La temporada llega a su fin, y ambos parecen estar al límite de sus fuerzas.