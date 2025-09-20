Una leyenda del tenis se rinde ante el juego de Alcaraz: "Nunca había visto un tenista tan bueno y completo a su edad como él"

Carlos Alcaraz tan solo ha necesitado un día para volver a deslumbrar al público de San Francisco durante la celebración de la Laver Cup. El español comenzó la reválida del trofeo ante el equipo Mundo con la victoria en los dobles ante Fritz y Michelsen, en un partido en el que ofreció espectáculo.

El público está completamente entregado a un tenista que hace algo menos de dos semanas se proclamó campeón del US Open en Nueva York y se convirtió en el número 1 del mundo en el ranking ATP. A Carlitos los elogios también le vienen de los tenistas más ilustres. Tras Andre Agassi, el último en pronunciarse sobre él ha sido John McEnroe.

El estadounidense, ganador de siete Grand Slams, bromeó al ser preguntado el motivo por el que Alcaraz es un tenista tan especial: "¿Cuánto tiempo tenemos?" No obstante, en la misma línea que el capitán del equipo Mundo reunió a Federer, Nadal y Djokovic en la figura del murciano.

"He visto tenis durante 50 años. Muchísimo. Idolatré a Rod Laver. Tuve que jugar contra Björn Borg, Jimmy Connors, Ivan Lendl... Mis tres grandes rivales. Después, llegaron estos don nadies... ¿Cómo se llaman? Becker, Edberg, Agassi, Sampras... Es como: '¡Oh, Dios mío! Esto es increíble'. Y entonces, para colmo, tienes a Roger, Rafa y Novak. Y es como: 'Estoy viendo a los tres mejores jugadores de siempre'", expresó emocionado.

"Y, de repente, de alguna manera, llega este otro chaval de España. Recuerdo verle cuando probablemente tenía 17 años. 'Eh, este tío tiene algo de talento. Es bastante rápido ahí fuera'. Nunca, en mis más remotos sueños, te diré, de todos los jugadores que he visto a esta edad... Nunca he visto a un jugador tan bueno, tan completo", confesó el estadounidense.

"I've never seen a player this good, this complete."



McEnroe no escatimó en elogios hacia el actual número uno: "Doy gracias a Dios por Carlos Alcaraz. Por lo que ha traído a la mesa. Tengo una academia de tenis desde hace 15 años y los críos siempre quieren, como has dicho, emular a los grandes nombres", añadió.

"Y espero que ellos se fijen en Carlos y en lo que hace. Y en cómo ama ser agresivo y moverse hacia delante. Porque hemos perdido un montón de eso. No ves volear demasiado. Pero opino que eso va a cambiar por él", afirmó.

"Así que tú hablas de un soplo de aire fresco cuando lo necesitábamos desesperadamente. Cuando pensamos: 'Oh, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Estos tres tíos han terminado. Dos se han retirado y Novak parece humano de repente'. Así que tenerles a él y a Jannik Sinner, y ahora a los otros chicos que les persiguen y tratan de alcanzarles, es realmente increíble".