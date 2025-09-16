Quién es Billie Jean King, la extenista que ganó la 'Batalla de los Sexos' y ahora da nombre a la Copa Davis femenina

Billie Jean King es una de las figuras más influyentes en la historia del deporte mundial, cuyo nombre ahora da título al torneo internacional más importante del tenis femenino por equipos.

Nacida como Billie Jean Moffitt el 22 de noviembre de 1943 en Long Beach, California, la tenista estadounidense no solo dominó las pistas durante casi dos décadas, sino que revolucionó el panorama del tenis femenino y la lucha por la igualdad de género en el deporte.

La carrera deportiva de King fue espectacular por cualquier medida. A lo largo de su trayectoria profesional, que se extendió desde 1968 hasta 1983, conquistó un impresionante total de 39 títulos de Grand Slam: 12 en individuales, 16 en dobles femenino y 11 en dobles mixto.

Su dominio fue especialmente notable en Wimbledon, donde logró 20 triunfos distribuidos en seis títulos individuales (1966, 1967, 1968, 1972, 1973 y 1975), diez en dobles y cuatro en dobles mixtos. También brilló en el US Open con cuatro títulos individuales, además de conquistar el Australian Open en 1968 y Roland Garros en 1972.

Sin embargo, el verdadero legado de Billie Jean King trasciende sus logros deportivos. Fue una pionera incansable en la lucha por la igualdad salarial en el tenis.

Activista contra la desigualdad

En 1968, cuando el tenis entró en la era profesional, King se percató de la enorme disparidad económica: mientras ella recibía 750 libras por ganar Wimbledon, el campeón masculino Rod Laver obtenía 2000 libras. Este momento marcó el inicio de su activismo.

En 1970, King y otras ocho tenistas, conocidas como "Las Nueve Originales", tomaron una decisión revolucionaria al crear un circuito de tenis femenino independiente.

Estas valientes mujeres firmaron contratos simbólicos de un dólar para formar el tour Virginia Slims, desafiando el establishment dominado por hombres. Esta audaz iniciativa llevó finalmente a la creación de la Women's Tennis Association (WTA) en 1973, con King como su primera presidenta.

Billie Jean King y Bobby Riggs, en la 'Batalla de los sexos'. Foto: YouTube

El momento más icónico de su carrera llegó el 20 de septiembre de 1973 con la famosa "Batalla de los Sexos" contra Bobby Riggs.

El exnúmero uno del mundo, de 55 años, había retado públicamente a King con declaraciones machistas, afirmando que "las tenistas no tienen estabilidad emocional para ser deportistas y deberían restringir su actividad a la cama y a la cocina".

Ante más de 90 millones de espectadores televisivos y 30.000 asistentes en el Houston Astrodome, King venció a Riggs en tres sets, demostrando al mundo la calidad y legitimidad del tenis femenino.

Las conquistas de King en materia de igualdad fueron tan importantes como sus triunfos deportivos. Logró que el US Open se convirtiera en 1973 en el primer Grand Slam en ofrecer premios iguales para hombres y mujeres.

Fue la primera deportista femenina en superar los 100,000 dólares en ganancias anuales y se convirtió en la primera mujer comisionada en deportes profesionales cuando dirigió la World Team Tennis League.

Copa Billie Jean King

Su impacto perduró mucho después de su retirada. En reconocimiento a su extraordinaria contribución al tenis femenino y su incansable lucha por la igualdad, la Federación Internacional de Tenis decidió en 2020 rebautizar la Fed Cup como Copa Billie Jean King.

Esta competición, que comenzó en 1963, se convirtió así en la primera gran competición mundial por equipos que lleva el nombre de una mujer.

La elección del nombre no fue casual. Como señaló el presidente de la ITF, David Haggerty, King personifica los valores de lucha contra la discriminación y la búsqueda de la igualdad.

Billie Jean King, tenista y escritora Reuters

Desde participar en la primera Fed Cup como miembro del equipo victorioso de Estados Unidos en 1963, hasta fundar la WTA y convertirse en su primera presidenta, King había estado vinculada a esta competición desde sus orígenes.

La Copa Billie Jean King, que reúne anualmente a las mejores naciones del tenis femenino, es el tributo perfecto a una mujer que dedicó su vida a abrir caminos para las generaciones futuras de atletas femeninas.