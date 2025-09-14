Jaume Munar y Pedro Martínez remontan a la dupla danesa y mantienen vivo el sueño de España en la Copa Davis

La pareja española perdió de forma contundente el primer set, pero reaccionaron con una actuación sublime del mallorquín. 'La Armada' debe ganar ahora dos partidos más para obtener el billete a la fase final de Bolonia.

Necesita un milagro y el primero de los tres pasos ya se ha dado. España sigue viva en la Copa Davis después del triunfo de Jaume Munar y Pedro Martínez sobre la pareja danesa formada por Ingildsen y Holgrem (1-6, 6-3, 6-2).

Un encuentro vibrante en el que la dupla española se vio obligada a remontar después de perder el primer set por 1-6. Estaban muy tocados, impotentes ante la inspiración de los escandinavos, pero reaccionaron a tiempo y le dieron la vuelta a la tortilla para mantener vivo el sueño.

Ahora es turno de Pedro Martínez. El valenciano deberá ganar a Holger Rune para mandar la eliminatoria al quinto partido, algo que ya logró este mismo año en el ATP500 de Róterdam.

𝗤𝗨𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗥 𝗟𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗕𝗟𝗘 🇪🇸💪



Jaume Munar y Pedro Martínez remontan el primer set danés y le dan a España su primer punto en la eliminatoria. (1-6/6-3/6-2)#LaPistaDelTenis #DavisCup @RFETenis pic.twitter.com/YtcbwZ8sw5 — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) September 14, 2025

La misión no será fácil. El número 11 del mundo, que no atraviesa su mejor momento tras la debacle en el US Open, sí que ha demostrado ser un jugador mucho más fiable en tierra batida. La presión es máxima, pero la esperanza española sigue creciendo.

De menos a más

El primer set fue un querer y no poder. La actitud de Munar y Martínez fue buena, pero poco pudieron hacer ante la inspiración de sus rivales. Voleas, paralelos, cruzados, globos... los daneses se sacaron todo tipo de recursos para precintar la primera manga en apenas 26 minutos.

Fue un 1-6 en el que la dupla española perdió todos sus servicios. Se vieron 0-2 abajo y obligados a remar a contracorriente desde el inicio. Firmaron un break para poner el 1-2, pero volvieron a ceder su saque y dejaron vía libre a Ingildsen y Holgrem.

Los escandinavos no dejaron ni una grieta abierta en su juego. Cada vez con más confianza minimizaron al máximo a Munar y Martínez y a un público que veía cada vez más complicada la proeza. Había que remontar el set de desventaja y ganar después los otros dos partidos del día.

Llegó entonces, quizá de forma inesperada, la reacción de 'La Armada'. Pedro Martínez empezó a coger confianza, Munar comenzó a fallar menos bolas y la dupla española incrementó el nivel para avivar las esperanzas.

Tan solo les bastó un break con 4-3 en el luminoso y cerraron sin complicaciones al servicio. Ni siquiera dieron a sus contrincantes una bola de rotura que podría haberles hecho entrar en dudas.

Llegó la hora de la verdad, donde era vivir o morir, y fue ahí donde emergió la figura de Jaume Munar. El mallorquín, bastante incómodo a lo largo de todo el fin de semana, sacó a relucir su mejor tenis en el juego más importante del partido y comenzó a ser amo y señor de todo lo que ocurría sobre la arcilla marbellí.

Junto a Pedro Martínez remontaron un 40-0 al resto, firmaron el break para ponerse 2-1 y ya viajaron con más confianza hacia la victoria. Hicieron lo propio con 4-2 y sellaron sin complicaciones el primero de los tres partidos necesarios para llegar a la final a ocho.