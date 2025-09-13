España se queda sin margen de error para conseguir el billete a las finales de la Copa Davis tras sucumbir ante Dinamarca

David Ferrer habla con Pablo Carreño durante el partido ante Holger Rune. EFE

Las derrotas de Pablo Carreño y Jaume Munar ponen muy cuesta arriba la eliminatoria para un combinado nacional que está obligado a ganar los tres próximos partidos.

El equipo español, uno de los favoritos a ganar la Copa Davis, está contra las cuerdas después de haberse visto sorprendido por Dinamarca. Los escandinavos lograron los dos primeros puntos individuales y se adelantaron 0-2 frente a España en Marbella.

Holger Rune abrió la jornada para el equipo visitante con un rendimiento sobresaliente, superando a Pablo Carreño por 7-5 y 6-3 tras una hora y 40 minutos de juego.

El número uno danés demostró su capacidad para rendir bajo presión, convirtiendo cuatro oportunidades de break en un triunfo sólido que mantuvo vivas las esperanzas de su equipo. El escandinavo respondió a la responsabilidad de liderar a Dinamarca con eficacia.

¡Se adelanta Dinamarca! 💪🏻🇩🇰 @holgerrune2003 pone el 1-0 ante España tras vencer 7-5, 6-3 a Carreño en Marbella#CopaDavis pic.twitter.com/spPuNUbRmp — Copa Davis (@CopaDavis) September 13, 2025

Más tarde, Elmer Moller selló una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse 2-6, 6-1, 6-3 a Jaume Munar, sorprendiendo al público local. El danés, que ya había logrado el punto decisivo ante Serbia en la primera ronda de los qualifiers, volvió a aparecer en un momento crucial.

El número 113 del ranking ATP terminó el encuentro exhausto sobre la arcilla, consciente de que su equipo está a un paso de la clasificación.

David Ferrer felicita a Elmer Moller tras la victoria ante Jaume Munar. Reuters

España, dirigida por David Ferrer, necesitará ganar los tres puntos del domingo para seguir en la Copa Davis, donde ha sido habitual en las últimas cinco ediciones.

Las ausencias de última hora de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers han obligado al combinado nacional a recurrir a su fondo de armario. Con seis Ensaladeras en su palmarés, España busca su primer título en el torneo desde 2019.

En otra serie que comenzó este sábado, Bélgica sorprendió a Australia como visitante en Sídney, asegurando los dos primeros puntos individuales.

Raphael Collignon venció 7-5, 3-6, 6-3 a Alex De Miñaur, mientras que Zizou Bergs superó 7-6, 6-4 a Jordan Thompson, dejando al equipo europeo muy cerca de la Final 8 en Bolonia.