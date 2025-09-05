El resurgir de Anisimova tras la muerte de su padre: el refugio en las pistas que provocó el nacimiento de una estrella

Amanda Anisimova jugará este sábado la final del US Open ante Aryna Sabalenka, en lo que será el partido más importante de su carrera. La estadounidense de 22 años buscará en Nueva York su primer título de Grand Slam y la oportunidad de consolidarse en la élite del tenis femenino.

El camino de la estadounidense hacia esta final ha estado marcado por una historia personal que la distingue del resto de sus rivales. En 2019, pocos días antes de cumplir 18 años, la jugadora perdió a su padre y entrenador, Konstantin Anisimov, víctima de un ataque al corazón.

La noticia supuso un golpe duro en lo deportivo y lo personal, ya que él había sido la figura central en su desarrollo como tenista desde la infancia. No obstante, Anisimova consiguió seguir adelante refugiándose en las pistas de tenis.

Tras encadenar unos resultados bastante irregulares, alternando derrotas y lesiones, la estadounidense comenzó a recuperar terreno en el circuito WTA y a día de hoy ocupa la octava posición en el ranking.

En el US Open de este año, Anisimova ha mostrado un nivel sublime. En su camino hacia la final eliminó a varias cabezas de serie como Iga Swiatek y su victoria en semifinales ante Naomi Osaka confirmó que llega con confianza plena al encuentro ante Aryna Sabalenka.

Una historia de superación

Konstantin y Olga, los padres de Anisimova, fueron los grandes impulsores en la carrera deportiva de la estadounidense, aunque de padres rusos. Su progenitor se puso en contacto con Nick Saviano, entrenador de los tenistas Bob y Mike Bryan, para que la entrenara dado su potencial.

De hecho, su madre llegó a tener un campamento de tenis para "mantenerla entretenida", reconoció en 2020 la hermana de Amanda Anisimova, María.

"La presión es muy alta, especialmente cuando aumentan los ingresos que uno no se espera. He visto a muchos padres que han sido engañados y estas historias terminan siempre mal. Es por ello que no hay que presionarlos demasiado", dijo Constantine en el New York Times en 2017.

No obstante, en agosto de 2019, unos días antes de que Amanda cumpliera la mayoría de edad, su padre falleció de un ataque al corazón, lo que provocó que la tenista se alejara de las pistas durante un tiempo.

"Obviamente fue lo más difícil que tuve que pasar. Realmente no tuve que ir al psicólogo, lo único que me ayudó fue el tenis y jugar en las pistas. Eso es lo que me hace feliz, aunque sé que el luto nunca desaparecerá", admite la estadounidense.

Anisimova celebra la victoria ante Naomi Osaka. Reuters

Ahora Anisimova tiene una oportunidad histórica de brindarle la victoria más especial a su padre. El partido se disputará en la pista Arthur Ashe, el escenario principal del US Open.

Con 22 años, la estadounidense tiene la posibilidad de iniciar una nueva etapa en la que los títulos de Grand Slam dejen de ser una aspiración y se conviertan en una realidad. El desenlace de la final ante Sabalenka dirá si el US Open 2025 queda marcado como el torneo de su consagración.