Ferrero, rendido a Carlos Alcaraz antes de la semifinal contra Djokovic: "Le estoy viendo mejor que nunca"

Carlos Alcaraz llega a esta semifinal del US Open sin haber cedido un set en el torneo, imponiéndose sucesivamente a Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech y Jiri Lehecka. Una demostración absoluta de dominio.

El español atraviesa el mejor momento de su carrera; con 22 años ha disputado las finales de los siete últimos torneos y suma 59 victorias por seis derrotas en la temporada 2025, además de alcanzar los cuartos en todos los Grand Slams.

Se mide al mito, un Novak Djokovic persigue su major número 25 para superar a Margaret Court. Con 38 años ganó un partido maratoniano ante Taylor Fritz en cuartos, de 3 horas y 24 minutos, y sigue siendo amenaza en cualquier superficie.

La rivalidad entre ambos arroja un balance de 5-3 a favor de Djokovic; Nole venció en los dos últimos cruces, los cuartos del Open de Australia 2025 (4-6, 6-4, 6-3, 6-4) y la final olímpica de París 2024 (7-6, 7-6), datos.

Atendiendo a la prensa española en Nueva York, Juan Carlos Ferrero analizó a su pupilo: "Siempre hemos sabido que tenísticamente era muy bueno, pero a nivel mental le estoy viendo mejor que nunca", detalló.

"En este torneo está mostrando esa consistencia de no tener altibajos y alcanzando el potencial que nosotros veíamos que podía llegar a tener". El tenista solía alternar altibajos, pero ahora esa irregularidad remite y su rendimiento resulta claramente más estable.

Alcaraz decidió saltarse el torneo de Canadá, un descanso que le permitió recargar pilas y llegar más fresco a esta gira; según Ferrero ese parón fue clave para su estado mental.

"Aún es muy joven, pese a la experiencia que tiene. Está en proceso de madurar y mejorar. Poco a poco fue dando detalles de ir mejorando, pero en este torneo es donde más se le está notando. Apenas hace cinco, seis o siete errores por set. Esa es la diferencia respecto a antes", comenta.

Aún se recuerdan las palabras del propio Ferrero, cuando Alcaraz ganó en Nueva York en 2022, que dijo en rueda de prensa que todavía no había alcanzado el 40% de su potencial.

"Ha mejorado en todo respecto a hace tres años. De cabeza tiene claro que en situaciones complicadas es cuando hay que dar tu mejor nivel. El servicio y el drive son mucho mejores, también. Tiene unas habilidades increíbles. Cualquier cosa que le pides, la hace enseguida", declaró el técnico.

"Las charlas en equipo son importantes. Se habló de la final, se lo que él sentía y lo que nosotros vimos que había que mejorar. Se habló de cómo encarar esta gira. Fue muy positiva. Él tenía las cosas claras y nosotros también. Eso le ha ayudado mucho a estar motivado".

"Ha venido mucho más fresco que el año pasado. Ese descanso le vino genial. Entre Roland Garros y Wimbledon fue todo muy estresante y ese parón es bueno para resetear la cabeza, estar con su gente y mantener un nivel mental alto para seguir compitiendo al máximo", agregó.

"Tenemos muchas ganas de enfrentarnos a Djokovic", comentó Ferrero. "Lo que pasó en Australia fue doloroso por cómo pasó todo, pero las condiciones serán diferentes aquí. Allí jugamos de noche y eso le favoreció un poco a él, con un bote de bola más bajo. La bola iba más plana y eso le venía mejor. Aquí, creo que, si jugamos de día, nos vendrá mejor a nosotros".

¿Es Alcaraz, por fin, el favorito contra Djokovic? "No me atrevería a decir eso pese a que Carlos venga con mucha confianza", concluyó Ferrero. Se viene partidazo en Nueva York.