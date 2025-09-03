Djokovic no se corta sobre su partido contra Alcaraz en semis del US Open: "Quiero arruinar una final contra Sinner"

El tenista serbio Novak Djokovic logró de madrugada una sufrida victoria ante Taylor Fritz en cuartos del US Open. Este triunfo le permitirá medirse el viernes con el español Carlos Alcaraz en una de las semifinales más esperadas del año.

Djokovic, que acabó fatigado, repasó en rueda de prensa su estado físico y elogió la batalla con Fritz. Reconoció el desgaste y subrayó que disponer de dos días de descanso será clave para recuperar sensaciones antes de una hipotética semifinal a cinco sets en Nueva York.

"Veremos cómo estoy dentro de dos días. Lo bueno del calendario es que ahora tengo dos días sin jugar, y eso ayuda mucho. No me siento muy fresco en este momento, pero espero que en dos días sea diferente", señaló.

Dijo Djokovic que intentará tomarse el miércoles de descanso "de descanso, para cuidar mi cuerpo y así relajarme y recuperarme". "Los próximos días son realmente clave para mí para poner mi cuerpo en forma y que esté preparado para luchar a cinco sets si es necesario", explicó.

Reconoció tener dudas: "Me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario, pero no estoy muy seguro de cómo se sentirá el cuerpo en los próximos días. Pero voy a hacer todo lo posible con mi equipo para estar en forma para eso".

El duelo se cerró en 3 horas y 24 minutos, con Djokovic imponiéndose por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4; supuso su triunfo número 95 en Flushing Meadows y la clasificación a una nueva semifinal de Grand Slam, la cinquagésimo tercera de su carrera en la presente temporada.

El estadounidense, finalista en 2024, tuvo el aliento de la grada pero desperdició pelotas de break importantes; su efímero repunte encendió a la afición y precedió al partido que siguió al duelo programado entre Aryna Sabalenka y Marketa Vondrousova.

La intensidad dejó huella: Djokovic vivió momentos de desconcentración y Fritz apretó con potencia, aunque la experiencia serbia terminó decantando los puntos clave, forzando errores y cerrando el partido en el cuarto parcial cuando más apretó el marcador.

Aviso a la nueva escuela

La semifinal con Alcaraz será la novena entre ambos; el historial favorece momentáneamente al veterano, pero los duelos recientes han sido de máximo nivel. Además, la otra plaza en la final parece encaminada a Jannik Sinner, por lo que la expectación crece entre los aficionados.

"Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar y jugar a cinco sets con Carlos. Sé que se requerirá mi mejor tenis, pero espero estar a la altura de las circunstancias", dijo sobre las semifinales contra Alcaraz.

El serbio se atrevió a desafiar los deseos de los aficionados: "Creo que todo el mundo está esperando una a final entre Sinner y Carlos. Voy a intentar arruinar los planes de la mayoría de la gente".

Y elogió a las dos caras de la nueva esciala. "Tanto Alcaraz como Sinner están jugando el mejor tenis de cualquier tenista aquí y han sido los grandes dominadores desde el inicio del torneo. Pero no voy a salir a pista con una bandera blanca".

"He llegado a otra semifinal de un Grand Slam este año y he sido muy consistente en los Grand Slams esta temporada. Eso es lo que dije a principios de año, que era en los Grand Slam donde me gustaría rendir mi mejor tenis y obtener los mejores resultados. Y aquí estamos. Tengo otra oportunidad y espero estar en forma y jugar bien para seguir el ritmo de Carlos", concluyó.

La actuación ante Fritz confirma la capacidad de Djokovic para mantenerse competitivo a los 38 años. Su longevidad le permite acumular registros en Grand Slams, y solo leyendas como Jimmy Connors superan algunas marcas históricas en el torneo neoyorquino.