La pregunta que descolocó a Alcaraz tras su victoria en el US Open: "Eres español, ¿te ha costado madrugar?"

Tras su victoria ante Luciano Darderi en tercera ronda del US Open, Carlos Alcaraz se ha visto contrariado por una de las preguntas a pie de pista sobre el horario del partido.

El duelo entre Alcaraz y Darderi se ha disputado en horario matutino, por lo que Alcaraz no ha dudado en reconocer que no está acostumbrado a jugar tan pronto y que uno de los retos era mantenerse "bien despierto" durante el choque.

Ante esta respuesta, la periodista le ha espetado que si "le ha costado madrugar" teniendo en cuenta que Alcaraz es "español".

¿Qué opinamos, se va a tomar la siesta como buen Español, o no? 😂 pic.twitter.com/URZ3ZL2DuE — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025

Aunque respondió con simpatía, el gesto de Alcaraz demostró que no le había sentado del todo bien que vinculasen su nacionalidad a su comentario sobre la hora a la que se disputaba el partido.

Al ser cuestionado por sus objetivos para el partido, Alcaraz no dudó en contestar que su principal objetivo era permanecer "atento, lleno de energía y despierto" teniendo en cuenta que no está acostumbrado a jugar tan temprano.

Estas declaraciones llevaron a la periodista a preguntarle qué tal es la relación de un "chico español" como él con el hecho de madrugar.

"No, no soy mañanero. Para mí es difícil levantarme por las mañanas. Me he levantado pronto, he calentado bien y he jugado bien. Una de las mejores cosas del día ha sido levantarme tan pronto, pero sí, parece que sí que soy español".

También se ha referido a las molestias en su rodilla que obligaron al fisio a intervenir durante el segundo set. Alcaraz ha mandado un mensaje tranquilizador al respecto y ha explicado que pidió un masaje por precaución.

"Me siento bien. Fue sólo por precaución. Pedí el fisioterapeuta cuando me rompió el servicio porque sentí algo en la rodilla que no funcionaba bien. Después de 5 o 6 puntos, se me pasó. Pedí el tiempo porque faltaba un set y tenía que estar listo y sentirme bien físicamente. Precaución. Voy a hablar con mi equipo, pero no me preocupa", explicó.