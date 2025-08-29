La frustración de Tsitsipas en la derrota ante Altmaier: "La próxima vez no te preguntes por qué te tiré un pelotazo"

Stefanos Tsitsipas se ha vuelto a topar por cuarto año consecutivo con la barrera de la segunda ronda del US Open tras perder ante Daniel Altmaier (7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5) en un partido donde el griego terminó estallando tras consumar su derrota.

En casi cuatro horas y media de partido, Tsitsipas tuvo muchas opciones de salir victorioso, pero la fortuna no estuvo de su lado. Y es que tuvo oportunidades de quiebre en cuatro juegos al resto, incluido el 5-5, donde incluso dispuso de un punto de partido que no pudo concretar.

Justo después, y tras haber estado sacando a gran nivel durante todo el set, terminó cediendo su servicio y con ello el encuentro. Por momentos mostró un tenis que recordó a sus mejores épocas, aunque la profunda crisis en la que se encuentra inmerso le hizo perder el partido.

What a way to end the day on Grandstand 👏 @daniel_altmaier battles past Tsitsipas 7-6(5) 1-6 4-6 6-3 7-5.@usopen | #USOpen pic.twitter.com/27FttccVmV — ATP Tour (@atptour) August 29, 2025

Frente a Altmaier mostró su peor versión en cuanto a fair play. El alemán consiguió sacar de quicio al griego haciendo uso de su repertorio de recursos: cambios de ritmo permanentes y varios saques por abajo en el cuarto set.

El tenista heleno se lo tomó como una ofensa. No obstante, durante el partido no dio muestras de su enfado, más allá de algún pelotazo al cuerpo durante el encuentro por el que pidió perdón, pero al término del encuentro fue cuando decidió recriminar a Altmaier su actitud.

"La próxima vez no te preguntes por qué te tiré un pelotazo, ¿de acuerdo? No, solo digo que si sirves por debajo del brazo… si sirves por debajo del brazo” le recriminó en alusión a un saque por debajo del brazo que Altmaier hizo en el cuarto set.

El alemán no quiso saber nada del asunto y se alejó para evitar males mayores, mientras Tsitsipas abandonaba la pista entre los abucheos del público.

Stefanos Tsitsipas had some words with Dan Altmaier after losing to him at U.S. Open:



He’s complaining about Dan hitting an underarm serve during the 4th set.



Frosty. 🥶



pic.twitter.com/eEaPIpuApL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

El año de Tsitsipas está siendo desastroso, sobre todo en los Grand Slams. Eliminado en sus estrenos en el Open de Australia y en Wimbledon, y el segundo escalón de Roland Garros y el US Open, es de largo, la peor temporada de su carrera desde que se instaló en la élite en 2018.

Fuera del top-20 (es 27º provisionalmente) y 24º en la Carrera a las ATP Finals, su récord es un pobre 21-17. No le salva el título que conquistó en Dubái.

Derrotado la mayoría de las veces por rivales con peor ranking que él, a excepción de Arthur Fils y Lorenzo Musetti, en Australia cedió ante Alex Michelsen (42º), en Roland Garros, contra Matteo Gigante (167º), en Wimbledon frente a Valentin Royer (113º) y ahora, en Nueva York contra Altmaier, número 56 del mundo.