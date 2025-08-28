Raducanu no se corta por los rumores sobre Alcaraz y se rinde a su nuevo peinado: "Me gusta verle divertirse"

La tenista británica Emma Raducanu defendió el nuevo corte de pelo de Carlos Alcaraz, subrayando que la actitud del jugador pesa más que su aspecto mientras los rumores sobre su relación siguen presentes entre bambalinas del US Open.

Alcaraz sorprendió apareciendo en su debut con un rapado militar. La explicación fue un sencillo incidente: su hermano mayor, Álvaro, se equivocó con la máquina. "Simplemente me lo cortó. Luego, la única manera de arreglarlo fue raparlo", explicó el tenista murciano en rueda de prensa.

Raducanu, un día después, fue preguntada por un tema, el del pelo de Alcaraz, que estaba en boca de todos: "Creo que lo lleva con confianza. Creo que le queda bien. Creo que simplemente lo está asumiendo, y si te adueñas de un corte de pelo así, entonces puede funcionar".

Y añadió: "Creo que, bueno, opiniones divididas, pero haga lo que haga, no va a afectar su rendimiento en la pista. Me alegra verlo divirtiéndose con lo que sea".

En lo competitivo, ambos avanzan con pie firme en el US Open y ya están en tercera ronda. Carlos Alcaraz superó a Reilly Opelka (4-6, 5-7 y 4-6) y Luciano Darderi (6-1, 6-0 y 6-3), y Emma Raducanu venció a Janice Tjen (6-2 y 6-1) y Ena Shibahara (6-1 y 6-2).

El rapado de Alcaraz, que fue revelado el pasado domingo, despertó reacciones encontradas y llenó de comentarios las redes sociales.

La crítica más directa —y divertida— vino de su amigo Frances Tiafoe: "Es horrible, horrible, pero es mi colega. Es gracioso. No sé quién le dijo que estaba bien. No sé quién le dijo que hiciera eso, pero es terrible".

Y añadió: "De un tipo que se corta el pelo semana tras semana y se enorgullece de tener buenos cortes de pelo, es horrendo. Necesita estar más conmigo, eso seguro", ampliando su opinión sobre el tema de la jornada.

En contraste con las críticas, el número uno del mundo Jannik Sinner defendió el look de su gran rival. "Creo que todo le queda bien. Crece muy rápido, así que va a estar todo alineado en dos días. Pero le queda bien. Incluso así, se ve bien. Incluso cuando tiene el pelo más largo, le queda", declaró el italiano tras su victoria en primera ronda.

Alcaraz y Raducanu

Ahora se suma al apoyo sobre el murciano Raducanu. Ambos están unidos por una amistad que se remonta a Wimbledon 2021, cuando ambos tenistas eran dos jóvenes promesas emergentes.

Ambos tenistas han sido consistentes en definir su relación como una amistad sólida y duradera. "Solo somos buenos amigos", ha reiterado Raducanu en múltiples ocasiones, abordando los rumores románticos que han surgido periódicamente.

El punto culminante de su amistad se materializó cuando Alcaraz propuso a Raducanu formar pareja en el dobles mixto del presente US Open.

Carlos Alcaraz, junto a Emma Raducanu en el dobles mixto del US Open. REUTERS

Durante su participación en el torneo, aunque fueron eliminados en primera ronda por Jack Draper y Jessica Pegula, la complicidad y química entre ambos fue evidente.

A lo largo de los años, han demostrado un apoyo mutuo constante. Emma ha sido vista en las gradas apoyando a Alcaraz en varios torneos, incluyendo Queen's, y entrenamientos en Wimbledon. Por su parte, Alcaraz ha expresado públicamente su confianza en el potencial de Raducanu para regresar a la élite del tenis.