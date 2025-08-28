Cuándo juega Carlos Alcaraz en tercera ronda del US Open: horario y dónde ver su próximo partido

Carlos Alcaraz machacó este miércoles al italiano Mattia Bellucci para avanzar a la tercera ronda del US Open y se sacudió los fantasmas de su sorprendente derrota en 2024 frente a Botic van de Zandschulp en aquel torneo.

Alcaraz, número 2 del mundo, pasó por encima de Bellucci (número 65 del mundo) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos, mostrando una solidez física y una lectura del partido que dejó pocas dudas en la pista central.

En tercera ronda se medirá con Luciano Darderi, el italoargentino número 34, nacido en Villa Gesell (Buenos Aires, Argentina) y que compite bajo bandera de Italia, combinando rasgos técnicos y físico potente también.

Darderi llegó a esta fase tras derrotar consecutivamente a Rinky Hijikata (6-2, 6-1, 6-2) y a Eliot Spizzirri (6-0, 7-6(3), 2-6, 6-4), demostrando solidez desde el fondo y resiliencia en momentos clave que le permitieron crecer como jugador esta temporada.

Es hijo de Gino Darderi, extenista profesional que hoy ejerce como su entrenador bajo el nombre de Luciano Enrique Darderi. Su hermano menor, Vito Antonio, nacido en 2008, también practica tenis; su abuelo paterno emigró desde Fano siendo joven allí.

La temporada 2025 ha sido excepcional para él: con tres títulos ATP, Grand Prix Hassan II, Nordea Open y Plava Laguna Croatia Open, Darderi se consolidó como la revelación, siendo el tercer hombre en ganar al menos tres títulos ATP en 2025 junto a Carlos Alcaraz y Alexander Bublik.

Tras el partido de este miércoles, en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows, Bellucci admitió: "Perdí 6-2 y 6-1. Fue un partido muy difícil y no me lo esperaba, ¡pero ahora ya lo conozco mejor!". Alcaraz dominó 6-1 y 6-0 en 58 minutos.

En el segundo set el italiano ganó solo un 27% de primeros saques; registró 42% frente al 86% de Alcaraz. "Jugué muy bien, para ser sincero, desde el principio hasta la última pelota", dijo el murciano.

Alcaraz añadió: "Obviamente conozco el nivel de Mattia, y hoy no fue su día, pero traté de aprovechar sus errores, de mantenerme en el partido y de encontrar un buen ritmo".

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Darderi del US Open?

El duelo entre el jugador español y el tenista italoargentino se disputa en la jornada de este viernes 29 de agosto, con un horario todavía por confirmar por parte de laa organización del torneo..

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Darderi del US Open?

Este choque que enfrenta al 2 y el 34 del ranking todavía no se conoce en qué pista del US Open se va a disputar.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Alcaraz y Darderi del US Open?

El partido de segunda ronda de Carlos Alcaraz en el US Open ante Luciano Darderi se podrá ver en los canales deportivos de Movistar+. Esta plataforma ofrecerá todo el torneo bien en Movistar Deportes, Vamos y otros de sus canales temáticos destinados al deporte.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del partido que enfrenta a Carlos Alcaraz ante Luciano Darderi en la tercera ronda del US Open.