La resignación de Casper Ruud ante el olor a marihuana en las pistas del US Open: "Huele por todos lados y no me gusta"

El olor a marihuana en las pistas del US Open está provocando el malestar de los tenistas al convertirse en una situación peculiar que ha marcado las últimas ediciones del torneo neoyorquino.

Casper Ruud, finalista del cuadro de dobles mixto del US Open 2025 junto a Iga Swiatek, denunció públicamente esta situación en la televisión pública de su país (NRK). "En Nueva York, vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito".

Ruud expresó su molestia de manera más específica al explicar que "es molesto estar en el campo y que alguien fume un porro. No es divertido para los jugadores estar cansados y al mismo tiempo tener que inhalar el olor".

El noruego mostró resignación ante la situación, reconociendo que "no podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda".

No es la primera vez

La tenista griega María Sakkari protagonizó uno de los incidentes más mediáticos durante el US Open de 2023. En su partido de primera ronda contra Rebeka Masarova en la Pista 17, Sakkari se dirigió al juez de silla para expresar su queja: "El olor, oh Dios mío... Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque".

En la rueda de prensa posterior a su derrota por 6-4, 6-4, Sakkari confirmó sus sospechas: "Era cannabis. No me afectó de ninguna manera, fue sólo un comentario, no tiene nada que ver con el partido".

La griega añadió que "también lo olí ayer en el entrenamiento, pero es irrelevante", demostrando que el problema era persistente.

Maria Sakkari, durante un partido el año pasado.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ha iniciado investigaciones para determinar el origen exacto del olor. Según el portavoz Chris Widmaier, tras analizar videos y hablar con jueces, "no se encontró prueba de que alguien estuvo fumando en la Cancha 17", confirmando que el aroma proviene del adyacente Corona Park.

Aunque está prohibido fumar dentro de las instalaciones del torneo, el complejo se encuentra en un espacio abierto donde la legislación estatal permite el consumo recreativo de cannabis.

Esta situación legal crea un dilema para los organizadores, que no pueden controlar las actividades en espacios públicos adyacentes.