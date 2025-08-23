Quién es Reilly Opelka, el rival de Carlos Alcaraz en su estreno en el US Open

Carlos Alcaraz arranca su aventura en el US Open. Quiere el sexto Grand Slam de su carrera. Busca ser el número 1 del mundo. Y para ello deberá ganar sus próximos siete partidos.

Su primera piedra en el camino será Reilly Opelka. Un tenista incómodo para verte las caras con él en primera ronda, pero que no debería eliminar al tenista murciano, vigente campeón del Masters 1.000 de Cincinnati.

El jugador estadounidense emerge como uno de los rivales más particulares del circuito ATP. Con sus impresionantes 2,11 metros de altura, comparte el récord del jugador más alto en la historia del tenis profesional. Esta característica física única se convierte en su principal arma sobre la cancha.

Opelka, nacido en St. Joseph, Michigan, el 28 de agosto de 1997, construyó sus bases tenísticas en Florida. A los 12 años comenzó su entrenamiento formal con la USTA en Boca Raton, desarrollando un estilo de juego que maximiza su ventaja física natural.

Su carrera profesional

Su ascenso profesional comenzó con el título de Wimbledon Junior en 2015, derrotando al actual número uno del mundo juvenil, Taylor Fritz. Esta victoria temprana señaló su potencial para competir en los niveles más altos del tenis mundial.

El jugador alcanzó su mejor ranking individual como número 17 mundial el 28 de febrero de 2022. Ha conquistado cuatro títulos ATP a lo largo de su carrera, incluyendo el New York Open 2019 como su primer triunfo profesional.

Opelka levanta un título. EFE

Su mejor actuación en Grand Slams llegó en el US Open 2021, donde avanzó hasta cuartos de final. Esta participación representó su primera aparición en la segunda semana de un torneo major, confirmando su capacidad para competir contra la élite mundial.

La final del Masters 1000 de Toronto 2021 constituye su mayor logro hasta la fecha. Derrotó a Stefanos Tsitsipas en semifinales antes de caer ante Daniil Medvedev en la final por 6-4, 6-3. Medvedev elogió su juego, prediciendo futuras finales más competitivas.

Sus estadísticas en Grand Slams muestran un récord de 16-19 en singles. Ha participado en 19 torneos de Grand Slam, alcanzando la segunda ronda en 11 ocasiones y los octavos de final una vez.

Su saque constituye su arma principal, con velocidades que superan las 225 km/h. Se autodefine como un "servebot", basando su estrategia en mantener su servicio y aprovechar las pocas oportunidades de quiebre que genera.

La altura le proporciona ángulos de saque únicos que resultan extremadamente difíciles de neutralizar. Esta ventaja convierte cada set en una potencial lotería de tie-breaks, donde la presión recae principalmente sobre su oponente para conseguir quebrar su servicio.

Su lastre

El período 2022-2024 estuvo marcado por graves problemas físicos que casi terminan su carrera. Tras el Masters de Washington en agosto 2022, se sometió a una cirugía de cadera para remover un tumor benigno.

La verdadera complicación surgió en febrero de 2023 con una cirugía de muñeca que resultó fallida. Durante cinco meses mantuvo el brazo inmovilizado, perdiendo incluso la capacidad de extenderlo completamente. Recibió más de 120 inyecciones y visitó especialistas en Alemania, Bélgica, Dallas, Atlanta, Los Ángeles y Las Vegas.

Opelka, tras sufrir una lesión contra Lehecka. EFE

Su regreso oficial ocurrió en julio 2024 durante el ATP 250 de Newport. Después de casi dos años de ausencia, demostró que conservaba su nivel competitivo alcanzando los cuartos de final en su primer torneo de vuelta.

En 2025 ha mostrado signos alentadores de recuperación con victorias importantes contra Alex de Minaur en Cincinnati y Tomas Machac. Su triunfo sobre Novak Djokovic en Brisbane demostró que mantiene la capacidad de derrotar a jugadores del top 10 cuando está físicamente preparado.