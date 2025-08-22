Cuándo debuta Alcaraz en el US Open: horario y dónde ver su primer partido ante Opelka

Carlos Alcaraz esperando al saque de Zverev en la semifinal del Masters 1.000 de Cincinnati. Reuters

El US Open abre el telón para Alcaraz con un estreno a lo grande. Reilly Opelka, el tenista más alto del ranking (2,11 metros) será su primer rival en un Grand Slam para el que el murciano tiene mucha confianza después de haber ganado el Masters 1.000 de Cincinnati.

Carlitos llega a la cita neoyorquina con la ambición de volver a pisar fuerte en un torneo que ya conquistó en 2022 y que le catapultó a lo más alto del circuito. El español ha demostrado a lo largo de la temporada una madurez creciente: combina potencia, variedad y temple en momentos clave, cualidades necesarias para sobrevivir en un Grand Slam tan exigente.

Enfrente estará Reilly Opelka, uno de los sacadores más temibles del circuito. Con sus más de dos metros de estatura y un servicio demoledor, el estadounidense es capaz de desestabilizar cualquier partido con apenas un par de turnos de saque bien ejecutados.

La clave del duelo pasará por la capacidad de Alcaraz para restar con eficacia y aprovechar cada oportunidad que se le presente al resto. Su movilidad, su talento para abrir ángulos y su habilidad en la red serán armas fundamentales para desgastar al gigante norteamericano.

Será, sin duda, una prueba exigente para empezar el camino en Flushing Meadows, un partido que pondrá a prueba la solidez del campeón español en el primer gran examen del torneo.

Carlos Alcaraz has a *tall* order in the first round. pic.twitter.com/EF0p3qJERQ — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Opelka del US Open?

El duelo entre el jugador español y el tenista estadounidense se disputa el domingo 24 de agosto en un horario aún sin conocer.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Opelka del US Open?

Este choque que enfrenta al 2 y el 73 del ranking todavía no se conoce en qué pista del US Open se va a disputar.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Alcaraz y Opelka del US Open?

El partido de primera ronda de Carlos Alcaraz en el US Open ante Reilly Opelka se podrá ver en los canales deportivos de Movistar+. Esta plataforma ofrecerá todo el torneo bien en Movistar Plus, Vamos y otros de sus canales temáticos destinados al deporte.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del partido que enfrenta a Carlos Alcaraz ante Reilly Opelka en la primera ronda del US Open.