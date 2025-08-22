Carlos Alcaraz estalla contra las cámaras "espía" del US Open por la falta de privacidad en sus sesiones de entrenamiento

Alcaraz celebra un punto contra Zverev en el Masters 1.000 de Cincinnati. REUTERS

Carlos Alcaraz ha protagonizado un momento curioso durante la sesión de entrenamiento en Flushing Meadows de este viernes, en el marco de su preparación para el US Open.

Al percatarse de que había una cámara grabando todos sus movimientos y conversaciones, el tenista ha entrado en cólera y ha pedido que desactiven la cámara y los micrófonos ante la falta de privacidad.

Cabe recordar que durante las sesiones de entrenamiento, los tenistas comentan con su equipo sobre posibles tácticas para explotar las debilidades del rival, además de temas de índole personal.

Carlos Alcaraz doesn't seem to be a fan of the practice cams



I get it. Why are there microphones on them? Doesn't that make it possible for potential opponents to hear tactics being discussed in certain areas?



It's already invasive, turn the mics off.pic.twitter.com/yn2qEJWX7n — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 22, 2025

La imagen ha recordado, en cierta medida, a la vivida el pasado domingo durante el Espanyol-Atlético de Madrid de la jornada 1 de La Liga durante una pausa de hidratación.

Entonces, las cámaras se acercaron al corrillo rojiblanco para ofrecer una perspectiva única a los aficionados, pero al entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, no le gustó verse tan vigilado y pidió que sacasen al cámara rápidamente de allí.

Carlitos llega a la cita neoyorquina con la ambición de volver a pisar fuerte en un torneo que ya conquistó en 2022 y que le catapultó a la cumbre del ranking ATP.

Tras imponerse en el Masters 1000 de Cincinnati, Alcaraz debutará este domingo ante el tenista más alto del circuito, Reilly Opelka (2,11 metros).