La 'traición' a Rafa Nadal de su alumno más aventajado: "Djokovic es el mejor deportista de la historia"

Casper Ruud ha sorprendido al declarar que "Djokovic es el mejor atleta de la historia del deporte", y situar al serbio por encima de figuras como LeBron James y Tom Brady, provocando un debate inmediato en redes sociales.

Formado en la Rafa Nadal Academy, el noruego lanzó la afirmación en un reel de OvertimeTennis, un gesto que resulta especialmente llamativo por su fuerte vínculo con Rafa Nadal, el eterno rival de Djokovic en su carrera deportiva.

Ruud no se limitó al elogio: "Lo destrozaría en cualquier prueba física que hiciera", dijo sobre Tom Brady, y sobre LeBron apuntó que "sufriría en algunas pruebas, pero aun así Novak es el mejor atleta".

Las reacciones fueron rápidas entre aficionados y expertos, y sorprendió que el autor de la defensa fuese un tenista formado fuera de Noruega y con experiencia en la academia de Nadal.

"Novak es el mejor deportista de todos los tiempos. No quiero comparar deportes, porque es una tontería, pero si comparas a Novak con Tom Brady, por ejemplo, Brady es el mejor de todos los tiempos, no me malinterpreten, pero atléticamente, Novak lo aplastaría en la mayoría de las pruebas físicas", fue la afirmación del noruego.

Ruud puso el acento en la resistencia y la longevidad de Djokovic: partidos largos, flexibilidad excepcional y capacidad para competir al máximo incluso a los 38 años, factores que lo diferencian del resto de deportistas de la élite.

Ruud, actual número 12 del ranking ATP, ha medido fuerzas con Djokovic en varias grandes finales de y subrayó que no solo lo considera el mejor del tenis por encima de Nadal o Roger Federer, sino directamente el mejor atleta.

La relación entre Ruud y Nadal

La relación entre Casper Ruud y Rafa Nadal nació en 2018, cuando el noruego, entonces número 143, se mudó a Manacor para entrenar. Su familia —su padre Christian, su madre y su hermana Charlotte— se trasladó junto a él.

"Me preguntaron si quería probarlo y Rafa es uno de mis más grandes ídolos, así que no vi ningún punto en decir que no", ha admitido en alguna entrevista Ruud, decisión que pivotó su carrera hacia la élite.

Su progresión desde que entró en la Rafa Nadal Academy fue tal que acabó entre los mejores del mundo. Hasta el punto de medirse de tú a tú con su ídolo.

Casper Ruud y Rafa Nadal, posando para los fotógrafos antes de la final de Roland Garros 2022 Reuters

La final de Roland Garros 2022 ofreció un choque simbólico: maestro y discípulo frente a frente, con los logos de la academia visibles en ambos banquillos y la atención mundial puesta en el duelo.

Nadal se impuso en París, pero la parejaa siempre mantuvo el respeto por bandera. Ruud definió aquel choque como "el mayor reto que hay en el deporte" y meses después volvieron a cruzarse en las ATP Finals.

La amistad entre ellos fue trascendiendo la pista y alcanzando aficiones compartidas, como el golf. Ruud contó con humor: "He jugado al golf con Rafa dos veces y las dos veces tuvo grandes resultados. Si le miras piensas que sus movimientos son horribles, parece feo de ver pero de alguna manera se las arregla para que funcione".

En julio de 2024, ambos formaron pareja de dobles en Bastad, la colaboración conocida como 'Ruudal', que ayudó a Nadal a ganar ritmo de dobles de cara a los Juegos de París poco antes de su retirada definitiva del tenis.