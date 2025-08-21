El camino de Carlos Alcaraz en el US Open: debut contra Opelka, Djokovic en semifinales y Sinner en la final

Carlos Alcaraz ya conoce el que será su camino hacia la conquista del segundo US Open y el sexto Grand Slam de su carrera. Jugará como número 2 del mundo y no se podrá cruzar con Jannik Sinner hasta la final. Si gana el torneo será el nuevo número 1 del ranking.

Pero todavía queda un mundo y más para eso. El tenista murciano sueña con brillar el 8 de septiembre sobre el cemento azulado de la Arthur Ashe aunque antes tendrá que dejar por el camino a seis tenistas, muchos de ellos de renombre.

Su debut, que será el domingo o el lunes a lo sumo, será frente a Reilly Opelka. Un rival correoso para ser primera ronda, con un saque muy poderoso y que podría poner en apuros a Alcaraz si no logra conectarse al partido.

Carlos Alcaraz has a *tall* order in the first round. pic.twitter.com/EF0p3qJERQ — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025

En segunda ronda podría llegar el turno de medirse a Shang o Bellucci y en dieciseisavos llegaría, presumiblemente, Darderi o Hijikata. Cuatro rivales, a priori, que no deberían ponerle en demasiados apuros al vigente campeón de Cincinnati.

Subida de nivel

Será a partir de la segunda semana de competición cuando se empiece a complicar el asunto. Con los 16 mejores del torneo de pie todavía en el combate, Alcaraz podría enfrentarse en octavos de final a Medvedev o Davidovich. El ruso siempre es un rival peligroso en esta superficie y el tenista malagueño es uno de los jugadores más en forma de los últimos meses.

En caso de alcanzar los cuartos de final, el de El Palmar podría tener enfrente a uno de los mejores jugadores de la actualidad: Ben Shelton. Vigente campeón del Masters 1.000 de Toronto, el estadounidense jugará ante su público y en una de las superficies que más le favorecen.

Ben Shelton levanta el trofeo de campeón de Toronto. REUTERS

Si no es con él, lo lógico es que se dé un duelo Alcaraz - Ruud en cuartos. El noruego brilló en la gira de tierra, pero cayó en octavos de Toronto y se despidió a las primeras de cambio de Cincinnati. Queda claro que su nivel en el US Open es toda una incógnita.

En las semifinales el abanico es mucho más amplio. Djokovic podría ser el gran candidato a llegar, pero en ese lado del cuadro también viajan Rune, Fritz (vigente subcampeón) y Tiafoe.

Para la hipotética final las opciones más claras se reducen a tres tenistas. De Miñaur, quien fue sorprendido por Opelka en Toronto y Cincinnati; Zverev (a quien Alcaraz venció en semis de Cincinnati) y Jannik Sinner.

Todas las apuestas les dejan a ellos como favoritos. No es para menos, se han repartido todos los Grand Slams desde 2024 y se han visto las caras en la final en los dos últimos. El US Open puede ser el colofón a una temporada en la que ambos han protagonizado una rivalidad titánica.