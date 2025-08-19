Qué necesita Carlos Alcaraz para volver a ser el número 1 del ranking ATP y quitarle el trono a Sinner

Uno de los objetivos de Carlos Alcaraz para la recta final de la temporada era recuperar el número uno mundial del ranking ATP, y cada vez lo tiene más cerca.

Los números le avalan: ha liderado con regularidad la ATP Race, la clasificación de puntos de 2025. Cuenta con casi 2.000 puntos sobre el italiano Jannik Sinner, una distancia que lo coloca en posición favorable para aspirar a recuperar la cima mundial.

La vía matemática más directa pasa por el US Open, último Grand Slam del año. Antes de la final de Cincinnati, Alcaraz sabía que dependería de sí mismo: ganando en Nueva York recuperaría un nº 1 que no ocupa desde septiembre de 2023.

El triunfo en Cincinnati frente a Sinner abre cálculos todavía más ventajosos. El italiano defiende 2.000 puntos en el US Open, frente a los 50 de Alcaraz. Es decir, el murciano parte con 9.540 puntos reales por 9.480 del transalpino, según las cuentas oficiales.

Alcaraz será nº 1 tras el US Open si resulta campeón, o llega a la final y Sinner no la disputa. También puede lograrlo alcanzando semifinales siempre que el italiano no las supere; en cuartos la ventaja podría invertirse si Sinner progresa más.

En la práctica, al español le bastaría con hacer mejor resultado que su rival. Aunque el pronóstico apunta a un nuevo duelo entre ambos, cada partido será decisivo y cualquier imprevisto físico o retirada –como la de Cincinnati— puede cambiar el desenlace previsto.

"No es la forma en la que me gusta ganar partidos ni levantar un trofeo, así que lo primero es pedir disculpas", decía Alcaraz este lunes.

La pelea por el nº 1 seguirá en la gira asiática y en los torneos indoor que siguen. Quedarán el Masters 1.000 de París y las ATP Finals de Turín, eventos donde la suma de puntos y gestión física terminarán por decidir al líder de la temporada.

El título de Cincinnati es el sexto de Alcaraz en 2025 tras ganar en Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen's. Con Sinner ha librado varios de esos encuentros clave; incluso la final que perdió esta temporada fue la de Wimbledon frente al italiano.

Alcaraz quiso animar a su rival tras el palo de Cincinnati: "Sé y entiendo perfectamente cómo te puedes sentir ahora mismo, pero no hay nada que yo pueda decirte que no sepas ya. Lo he repetido muchas veces: eres un verdadero campeón".

"Estoy convencido de que, como siempre haces, vas a regresar de esta situación aún más fuerte. Eso es lo que hacen los campeones de verdad, y tú lo eres. Así que lo siento, y te deseo que vuelvas más fuerte", añadió el español.

Carlos Alcaraz vuelve a soñar con ser número uno tras conquistar el título en Cincinnati ante su máximo rival, Jannik Sinner. El español depende de sí mismo y la incógnita será si puede desbancar al italiano tras 63 semanas en la cima del ranking.

"Simplemente quería ganar este torneo. En 2023 perdí la final de este torneo, y desde ese momento realmente quería levantar este trofeo", se despidió Alcaraz de Cincinnati. El US Open le espera.