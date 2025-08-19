Quién es Emma Raducanu, la pareja de Carlos Alcaraz en el torneo de dobles mixtos del US Open

Tan solo unas horas después de haber ganado el Masters 1.000 de Cincinnati tras la retirada de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz se emerge en una competición inédita: el dobles mixtos del US Open, donde formará pareja con Emma Raducanu.

A sus 22 años ocupa la posición 35 con 1,426 puntos WTA, manteniéndose como la número 1 británica tras superar a Katie Boulter en el ranking. Su ranking actual representa una mejora significativa comparado con su posición a finales de 2024, cuando terminó el año en el puesto 56.

Raducanu ganó su primer y único Grand Slam hasta el momento en 2021, cuando se impuso en la final contra la canadiense Leylah Fernandez, con un marcador de 6-4 y 6-3.

La entonces joven de 18 años llegó al torneo clasificada en el puesto 150 del mundo y tuvo que disputar la fase previa para acceder al cuadro principal. Su triunfo fue absolutamente extraordinario: no perdió ni un solo set en todo el torneo, incluyendo los tres partidos de clasificación.

Sin embargo, los años posteriores han estado marcados por múltiples lesiones que han limitado su progreso. Sin embargo, en los últimos meses su irrupción mediática no ha tenido nada que ver con el tenis.

Víctima de acoso

La tenista concedió el pasado sábado una entrevista al rotativo británico The Guardian donde confesó cuáles son sus mayores miedos después de haberse llegado a topar con hasta dos acosadores en los últimos años.

Uno de ellos fue condenado a una orden de alejamiento durante cinco años tras robarle artículos de su hogar en 2021, mientras que otro la persiguió por cuatro países diferentes hasta ser visto en las gradas de un partido en el WTA 500 de Dubái, a principios de año.

Emma Raducanu, en el partido ante Aryna Sabalenka. Reuters

"La verdad es que no salgo sola. Nada de paseos en solitario. Simplemente siempre tengo a alguien cuidándome las espaldas", reconoce después de que estas experiencias le hayan marcado a la hora de relacionarse con la gente.

Raducanu también habló sobre su entorno profesional. Desde que ganó el US Open hace cuatro años ha contado con nueve entrenadores, lo que refleja la dificultad de encontrar un equipo estable. No obstante, para la británica los entrenadores "que han estado a prueba no cuentan".

El US Open reveló 14 de las 16 parejas confirmadas para su revolucionario Campeonato de Dobles Mixtos 2025, con inscripciones cerradas el 28 de julio.

Este formato innovador, programado para el 19 y 20 de agosto, ha logrado atraer a nueve de los diez mejores jugadores del ranking mundial masculino y femenino, incluyendo figuras de la talla de Aryna Sabalenka, Novak Djokovic, Iga Swiatek, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa y la mediática dupla formada por 'Alcaranu'.

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu.

La estrategia de los organizadores estadounidense para revitalizar el interés en esta modalidad está demostrando su efectividad, generando una gran expectación entre los aficionados al tenis.