Carlos Alcaraz y Raducanu ya conocen a sus rivales en el dobles mixtos del US Open: Jack Draper y Jessica Pegula

Carlos Alcaraz no va a tener apenas tiempo para descansar una vez que haya disputado la final del Masters 1.000 de Cincinnati ante Jannik Sinner. El español debutará el martes en el dobles mixtos del US Open junto con Emma Raducanu ante Jack Draper y Jessica Pegula.

Los mejores tenistas del circuito ATP y WTA van a formar equipo en un formato exprés que se decidirá entre el 19 y el 20 de agosto. El torneo contará con un formato de cuatro juegos por set y no habrá ventaja, sino punto de oro y el tercero con super tie break.

En clave Alcaraz, durante la celebración de Wimbledon sorprendió el anuncio de su participación en el dobles mixtos del US Open. El español estará presente en un campeonato inédito y formará pareja con Emma Raducanu, jugadora británica de 22 años que ocupa actualmente el puesto 36 del ranking WTA.

Tendrá un duro duelo por delante en los octavos de final. Se medirán a los primeros cabezas de serie, Jessica Pegula y Jack Draper (no antes de las 20.00 horas peninsular española). Por lo tanto, será un duelo exigente para hacer pie en el torneo.

Apenas tendrán tiempo para prepararse los jugadores, especialmente Sinner, Alcaraz o Swiatek, que vienen de jugar la final en Cincinnati.

A STAR-STUDDED 🤩 lineup of teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship!



More info: https://t.co/bIMJGbf3qI pic.twitter.com/Hw1yA87pgj — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2025

En caso de ganar en octavos de final, se las verían en cuartos con la pareja ganadora del duelo que enfrentará a Novak Djokovic y Olga Danilovic con Daniil Medvedev y Mirra Andreeva. Por lo tanto, este formato nuevo puede resultar muy atractivo para el espectador.

Entusiasmar a los mejores

"En nuestras discusiones iniciales sobre cómo reinventar y elevar el Campeonato de Dobles Mixtos del US Open, queríamos encontrar una manera de mostrar a los mejores hombres y mujeres del mundo compitiendo juntos y entre sí.

"Nosotros estábamos seguros de que lograríamos entusiasmar a los mejores jugadores con esta oportunidad única", dijo Lew Sherr, director ejecutivo y CEO de la USTA.

"Ver a los equipos que ya han inscrito sus nombres en la lista de participantes nos entusiasma enormemente. Esto demuestra que los jugadores apoyan lo que estamos tratando de hacer, y sabemos que a los aficionados les encantará".

"Creemos que este renovado Campeonato de Dobles Mixtos del US Open logrará exactamente eso, con los mejores jugadores y jugadoras de tenis compitiendo lado a lado en un formato dinámico y altamente competitivo", concluyó.