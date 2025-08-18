Alcaraz se proclama ganador del Masters 1.000 de Cincinnati tras la retirada entre lágrimas de Sinner por problemas físicos

El primer set no se llegó a disputar después de que el italiano comunicara al juez de silla que no tenía "energía" debido a tener fiebre.

Carlos Alcaraz es el nuevo ganador del Masters 1.000 de Cincinnati después de imponerse en un final agridulce a Jannik Sinner, quien tuvo que retirarse a causa de la fiebre [Narración y estadísticas del partido].

El partido no llegó a durar ni 30 minutos cuando, tras sufrir el tercer break consecutivo, el número uno del mundo se marchó al banquillo y, tras hablar con los médicos, le comunicó al juez de silla su decisión de abandonar la final.

"No tengo energía", le reconocía Sinner a los médicos. Las altas temperaturas tampoco ayudaron a que el italiano pudiera plantar cara a su rival.

Una vez que el tenista transalpino comunicó su decisión, también se lo hizo saber a su rival, un Carlos Alcaraz que no dudó en mostrarle su consuelo con un abrazo.

Además, en las famosas firmas que los tenistas escriben en el objetivo de las cámaras, el de El Palmar escribió un sentido "Lo siento, Jannik". Y es que Alcaraz se llevó una victoria que a ningún jugador le gusta celebrar.

Una final desafortunada

La expectación en Ohio era máxima, como siempre cuando se enfrentan los dos mejores tenistas del momento. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner escribían un nuevo capítulo en su ya clásica rivalidad tan solo 36 días después de citarse en la final de Wimbledon.

No obstante, a la pista solo se pudo presentar un tenista. 20 minutos exactamente duró la final después de que el español se llevara los cinco primeros juegos de manera consecutiva.

A sad, abrupt end...@carlosalcaraz wins his first title in Cincinnati after Sinner retires at *5-0 down.



Congratulations Carlitos and get well soon Jannik! 🥹#CincyTennis pic.twitter.com/qSmZ4nq8Wq — Tennis TV (@TennisTV) August 18, 2025

El partido empezó con Alcaraz restando y no tardando en poner en aprietos a Sinner desde el fondo de la pista. El tenista de El Palmar volvió a hacer gala de la agresividad en su juego para terminar los puntos de manera rápida y provocar así los errores no forzados de su rival.

Con el primer servicio de Carlitos, Sinner pareció animarse, aunque los destellos de aquella máquina perfecta cuando está en buenas condiciones fueron mínimos. Tras encadenar varias 'derechas' fuera, el español confirmó el break.

Una victoria agridulce

El guion del partido no cambió y el italiano comenzó a cometer errores impropios de él. Además de su mala fortuna al buscar el límite de pista, cuando subió a la red y tenía todo de cara terminó errando su golpeo.

Los entrenadores pedían a Alcaraz seguir concentrado en el partido y en su segundo servicio, los aces fueron una losa insalvable para Sinner. Aguantó un juego más y tras perderlo anunció su retirada.

No es la primera retirada que ha tenido lugar en este torneo. De hecho, en la semifinal de Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev el alemán no se retiró, pero en los cuatro últimos juegos no tuvo fuerzas para responder y en la práctica no estuvo en el partido.