Alcaraz - Zverev, Masters 1000 de Cincinnati: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Carlos Alcaraz ha recuperado su versión más sólida en el momento justo. El español, de menos a más en el torneo, está a dos partidos de ganar el Masters 1000 de Cincinnati y confirmar así su firme candidatura al US Open. Sin embargo, en semifinales se ha citado con Alexander Zverev.

Ante Andréi Rublev, Alcaraz tuvo que sacar a relucir su mejor versión para doblegar a un tenista ruso que ya le puso en muchos aprietos en Wimbledon. No obstante, el tenista de El Palmar hizo gala de su capacidad de resiliencia cuando perdió el segundo set y se sobrepuso para llevarse la victoria en el tercero.

En semifinales se citan el número 2 y 3 del mundo. El español y el alemán protagonizan uno de los partidos más esperados del Masters 1000 de Cincinnati. Y es que Alcaraz tendrá enfrente al campeón en Cincinnati en 2021. 'Sascha', muy sólido durante todo el torneo, consiguió una imponente victoria sobre Ben Shelton en cuartos de final.

El enfrentamiento será el duodécimo entre ambos, con ligera ventaja para Zverev en el cara a cara y con el recuerdo reciente de su triunfo ante Alcaraz en las ATP Finals. El español buscará revancha y sumar su primer título en Cincinnati, mientras que el alemán tendrá que recuperarse físicamente tras molestias ante Shelton.

Además, este duelo puede marcar el rumbo de la temporada norteamericana de pista dura, justo antes del US Open, donde ambos figuran como claros favoritos. La rivalidad entre Alcaraz y Zverev agrega picante al torneo y promete elevar el nivel de tenis al máximo.

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Zverev del Masters 1.000 de Cincinnati?

El duelo entre el jugador español y el tenista alemán se disputa este domingo 16 de agosto, a partir de la 01.00 de la madrugada del domingo en España, seis horas menos en la ciudad de Ohio.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Zverev del Masters 1.000 de Cincinnati?

Este choque que enfrenta al número 2 y el 3 del ranking se disputará en la pista central del Masters 1.000 de Cincinnati.

¿Cuándo se podrá ver el partido entre Alcaraz y Zverev del Masters 1.000 de Cincinnati?

El partido de semifinales de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati ante Alexander Zverev se podrá ver en los canales deportivos de Movistar+. Esta plataforma ofrecerá todo el torneo bien en Movistar Plus, Vamos y otros canales temáticos destinados al deporte.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del partido que enfrenta a Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev en la semifinal del Masters 1000 de Cincinnati.