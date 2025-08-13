Cuándo juega Carlos Alcaraz su duelo de octavos contra Nardi en Cincinnati: horario y dónde ver su próximo partido

Carlos Alcaraz se encuentra ya en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati tras superar con solvencia al serbio Hamad Medjedovic en tercera ronda. La victoria, conseguida en dos sets por 6-4 y 6-4, representa su triunfo número 50 de la temporada y consolida su excelente momento de forma.

El tenista murciano se enfrentará ahora al italiano Luca Nardi, que accedió a esta ronda tras beneficiarse de la retirada del checo Jakub Mensik cuando dominaba el encuentro por 6-2 y 2-1.

La exigencia de Cincinnati, con sus pistas rápidas y condiciones físicas extremas, sirve de laboratorio para pulir detalles y sumar confianza en la pelea por recuperar el número uno. Este torneo es clave en su preparación previa al US Open.

Alcaraz llega a esta cita tras demostrar una progresión evidente en su juego respecto al debut en el torneo. Mientras que ante el bosnio Damir Dzumhur necesitó tres sets para imponerse (6-1, 2-6, 6-3), contra Medjedovic exhibió mayor solidez y control del encuentro.

El español ha mostrado una notable adaptación a las extremas condiciones de calor y humedad que caracterizan el torneo, bromeando sobre su procedencia murciana para relativizar las dificultades climáticas.

Por su parte, Nardi representa una amenaza real pese a ocupar el puesto 98 del ranking ATP. El italiano, de 22 años igual que Alcaraz, ya demostró su capacidad para dar grandes sorpresas al eliminar a Novak Djokovic en Indian Wells 2024, su único triunfo ante un jugador del top 10.

Respecto a los precedentes, Alcaraz y Nardi se han enfrentado en una ocasión. Fue este mismo 2025 en los octavos de final de Doha. El tenista murciano venció por 6-1, 4-6 y 6-3.

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Nardi del Masters 1.000 de Cincinnati?

El duelo entre el jugador español y el tenista italiano se disputa en la madrugada de este jueves 14 de agosto a la 1:00 de la madrugada, siempre que las condiciones climatológicas no causen estragos, como ya sucediera en la anterior ronda.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Nardi del Masters 1.000 de Cincinnati?

Este choque que enfrenta al 2 y el 98 del ranking se disputará en la pista central del Masters 1.000 de Cincinnati.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Alcaraz y Medjedovic del Masters 1.000 de Cincinnati?

El partido de octavos de final de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati ante Luca Nardi se podrá ver en los canales deportivos de Movistar+. Esta plataforma ofrecerá todo el torneo bien en Movistar Plus, Vamos y otros de sus canales temáticos destinados al deporte.