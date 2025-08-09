Quién es Damir Dzumhur, el rival de Carlos Alcaraz en el estreno del Masters 1000 de Cincinnati

Cincinnati representa para Alcaraz una oportunidad crucial de redención tras la dolorosa derrota sufrida en la final de Wimbledon 2025 ante Jannik Sinner.

El tenista murciano, que necesita recuperar la confianza perdida después de ver cómo el italiano le remontó un partido que parecía controlado, iniciará su gira estadounidense enfrentándose a un rival conocido: el bosnio Damir Dzumhur.

El bosnio representa mucho más que un simple obstáculo en el camino de Alcaraz hacia el título. A sus 33 años, Dzumhur es una figura histórica para el tenis de su país, siendo el jugador mejor clasificado de Bosnia y Herzegovina de todos los tiempos al haber alcanzado el puesto número 23 del ranking ATP en julio de 2018.

Damir Dzumhur se ha convertido en pionero para su nación en múltiples aspectos. Fue el primer jugador masculino bosnio en competir en el cuadro principal de un Grand Slam, el primero en ganar un título ATP bajo la bandera de Bosnia y Herzegovina y el primer representante masculino de su país en participar en unos Juegos Olímpicos.

Su palmarés incluye tres títulos ATP, siendo especialmente memorable su temporada 2017 cuando se convirtió en el primer jugador en la historia del tenis en ganar tanto el St. Petersburg Open como la Kremlin Cup en la misma temporada.

Su estilo de juego

El bosnio es conocido por ser un tenista versátil que se adapta bien a diferentes superficies, aunque muestra una ligera preferencia por la arcilla.

Su estilo de juego se caracteriza por una mentalidad combativa forjada durante su infancia en tiempos de guerra, lo que le ha dotado de una resistencia mental extraordinaria. Como él mismo ha reconocido: "Mi espíritu de lucha y la energía en la pista vienen de ese tiempo".

El bosnio posee un juego sólido desde el fondo de la pista, con buenos golpes desde ambos lados y una notable capacidad para prolongar los intercambios. Su experiencia de más de una década en el circuito ATP le permite manejar bien los momentos de presión y adaptarse a las diferentes circunstancias del partido.

Carlos Alcaraz y Damir Dzumhur, en Roland Garros EFE

Alcaraz y Dzumhur se han enfrentado este año en la tercera ronda de Roland Garros. En aquella ocasión, el español se impuso en cuatro sets (6-1, 6-3, 4-6, 6-4) tras un encuentro más complicado de lo esperado.

El bosnio demostró su capacidad de resistencia al recuperarse de un inicio adverso donde perdió los dos primeros sets con facilidad, forzando un cuarto set que estuvo muy disputado.

El cambio de superficie

El encuentro en Cincinnati presenta características diferentes al de París. La superficie dura favorece un tenis más rápido y directo, donde los puntos se deciden con mayor rapidez que en la arcilla francesa.

Además, el formato de mejor de tres sets hace que cada juego tenga mayor peso específico, lo que puede beneficiar a un jugador experimentado como Dzumhur.