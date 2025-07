Carlos Alcaraz aplasta a Cameron Norrie y se cuela en las semifinales de Wimbledon por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo, Carlos Alcaraz ya está en las semifinales de Wimbledon. El tenista murciano derrotó con una superioridad aplastante a Cameron Norrie (2-6, 3-6, 3-6) y prolongó el impresionante idilio romántico que mantiene con la hierba londinense. [Así vivimos la victoria de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie]

No hubo color en la pista central del All England Club. Alcaraz hizo lo que quiso cuando le dio la gana. Con un nivel de tenis inigualable, se ratificó como el favorito número 1 para volver a ganar el torneo y levantar los brazos por tercer año consecutivo en Londres.

Norrie se vio desbordado en todo momento por la solidez y el momento de tenis del número 2 del mundo. Sin apenas opciones al resto, el británico no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia y aplaudir a un Alcaraz que va volando en este torneo.

Alcaraz aprieta en el inicio

Quiso Norrie aprovecharse de la fuerza que le transmitía jugar en casa para darle un susto a Carlos Alcaraz. Y lo cierto es que le metió el miedo en el cuerpo porque el británico llegó a gozar de cuatro bolas de break a las primeras de cambio. Sin embargo, tal y como llegaron, también se esfumaron ante la resistencia del tenista español.

Tras salvar esta situación comprometida y poner el 1-1 en el marcador, Alcaraz devolvió la moneda. Esta vez fue él quien dispuso de bolas de rotura y el que no las desaprovechó. El murciano le rompió el servicio a su rival y empezó a tomar ventaja desde muy temprano.

Alcaraz, en el partido ante Norrie. Reuters

Ese mensaje caló hondo y ya no hubo vuelta atrás para Cameron Norrie en todo el partido. Carlos Alcaraz no suele fallar a estas alturas de la película, y con unas semifinales de Wimbledon a la vista las bromas no tienen cabida.

El nivel del tenista español fue excelso. Puso el 1-4 con un passing impresionante marca de la casa y mandó poco después al banquillo a Norrie para que se sentara con el 2-6 en contra. Sin opción alguna para el jugador local, que se vio a remolque en apenas 29 minutos de set.

Algo más duró la segunda manga, pero lo cierto es que vivió un guion prácticamente calcado. Alcaraz no quería sobresaltos de ningún tipo, así que enseguida se puso manos a la obra para encarrilar la victoria, su 23ª consecutiva.

Carlos Alcaraz celebra un punto en el partido ante Norrie. REUTERS

Al igual que hizo en el inicio del choque, Carlos rompió el servicio a Norrie muy pronto para poner el 1-2 y jugar con la tranquilidad que otorga esta situación. Por si fuera poco, ratificó la rotura con un juego en blanco, una forma más de minarle la moral a su rival.

Sin embargo, Norrie tuvo una mínima puerta abierta a la esperanza cuando, con el 2-3 abajo, se topó con dos bolas de break a favor. De nuevo se fueron al limbo gracias a dos buenos servicios de Carlos Alcaraz, otra muestra más de la solidez de su juego.

Norrie desaprovechó la oportunidad y poco después cedió un nuevo servicio para cerrar esta segunda manga de nuevo de forma contundente.

Alcaraz cierra el partido

Media hora más le duró Cameron Norrie a Carlos Alcaraz. Eso fue lo que duró el tercer y último set, de nuevo sin demasiada historia como los dos anteriores. Otro barrido espectacular más del tenista español.

Con mucha confianza y con una solidez extraordinaria, Carlos Alcaraz siguió encontrando golpes mágicos. Un jugador volando sobre la hierba, con una adaptación extraordinaria a esta superficie en la que va camino de hacer historia.

𝙑𝙞𝙨𝙩𝙤 𝙮 𝙣𝙤 𝙫𝙞𝙨𝙩𝙤



Carlos Alcaraz ha vencido con mucha facilidad a Norrie para alcanzar las semifinales. #LaPistaDelTenis #Wimbledon pic.twitter.com/g8MOBuTeDv — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) July 8, 2025

La afición británica quiso darle un último impulso a Cameron Norrie, y en algunos puntos el británico le devolvió el gesto a su hinchada, pero ya era absolutamente imposible parar a Carlos Alcaraz. Esa solidez mental que tanto ha venido mejorando en los últimos tiempos se convirtió en una barrera imposible de superar para Norrie.

Alcaraz apenas se desgastó para colarse en las semifinales de Wimbledon. Allí le espera Taylor Fritz, el número 5 del mundo y el escollo más complicado hasta la fecha. Mientras tanto, de reojo sigue mirando el otro lado del cuadro donde siguen vivos Sinner y Djokovic.