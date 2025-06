La placa de Nadal que inspiró a Alcaraz durante todo Roland Garros: "En la final, pensé en sus grandes remontadas"

22 años, un mes y tres días. Una edad que unirá para la eternidad las carreras de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, ya que siempre será la exacta a la que conquistaron su quinto Grand Slam. Con 17 años de diferencia. Dos finales históricas.

El Roland Garros 2025 será para Alcaraz lo que Wimbledon 2008 para Nadal. Dos torneos que ganaron en el tie-break del quinto set ante sus mayores rivales: Sinner, en el caso de Carlos hasta la fecha, y Federer, en el de Rafa. Ambas finales están en el museo de las mejores de la historia.

Las coincidencias y similitudes con su ídolo han acompañado a Alcaraz desde el comienzo de su carrera como profesional. Ahora la tierra de París ve nacer otra leyenda tras despedirse de Nadal. Del homenaje que recibió Rafa en el arranque de torneo al que ofreció, con su raqueta, Carlos en la final.

El broche perfecto para una edición de Roland Garros especial por ser la primera sin Nadal. El manacorí ha estado muy presente durante todo el torneo, desde que recibiera en la Philippe Chatrier la mejor ceremonia que se le pueda dedicar a su trayectoria.

Su figura —en forma de huella— y sus 14 Copas de los Mosqueteros quedaron inmortalizadas para siempre con la placa que Roland Garros instaló en su pista central. Durante todo el torneo se han sucedido las imágenes de los tenistas con la chapa simbólica, y con Carlos Alcaraz no ha sido menos.

La placa con la huella de Rafa Nadal que decorará para siempre la Pista Central de Roland Garros Reuters Reuters

"Es bueno tener algo de Rafa para el futuro. Probablemente si tengo un momento realmente difícil en un partido, me acercaré a la placa y quién sabe, igual cojo un poco de la experiencia de Rafa en pista", decía Carlos a la organización en el inicio del campeonato parisino.

La placa le acompañó durante sus partidos en la Chatrier —todos salvo el debut—, aunque no pudo tener un momento 'íntimo' con ella hasta llegar a las semifinales. Fue en la sesión de entrenamiento previa a su duelo con Musetti, la primera práctica que tuvo en la pista central de Roland Garros.

📸 @carlosalcaraz aprovechó el último momento de calma antes de la semifinal de #RolandGarros para llevarse el recuerdo que 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐐𝐔𝐄𝐑𝐄𝐌𝐎𝐒 ❤️‍🩹



🐐 @RafaelNadal | #RGMax pic.twitter.com/KT0me5ofq8 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 6, 2025

Las cámaras captaron a Alcaraz haciendo una foto con su teléfono a la placa. Y no sólo él. Su equipo, con Juan Carlos Ferrero a la cabeza, también posó con la plancha que homenajea a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

Ferrero, hay que recordar, fue uno de los grandes rivales de Nadal, midiéndose nueve veces en las pistas —7 victorias para Nadal y 2 para Juan Carlos—.

"He visto a todo mi equipo yendo a hacerse la foto con la placa de Rafa. No había tenido la oportunidad de calentar antes de un partido en la pista, de acercarme bien, verla y disfrutarla", dijo en rueda de prensa sobre su momento 'fan'.

Y añadió: "Era el momento perfecto para echar una foto y tenerla de recuerdo. Es algo muy bonito. Como Nadal siempre es una gran inspiración y ha sido mi ídolo, tenía que tener el recuerdo de la foto de la placa en la pista".

🥹📸🧡 El equipo de @carlosalcaraz, con @juankiferri a la cabeza, se hace fotos con la placa de @RafaelNadal en la Philippe-Chatrier



🙏🏼 El más grande de todos los tiempos en #RolandGarros, presente en cada momento de esta edición 2025#RGMax pic.twitter.com/Yk1UCLm64Y — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 6, 2025

En la final de Roland Garros, Alcaraz sacó su versión más 'Nadaliana'. Carlos tuvo que remontar tras empezar dos sets abajo y, ya en la cuarta manga, enfrentarse a tres bolas de partido seguidas para Sinner. El murciano las levantó.

Una remontada que recordó a la de Nadal en la final de Australia 2022 contra Medvedev. Rafa ganó aquel día tras ir 2-6, 6-7 y 2-3 con tres bolas de break en contra (0-40) en su saque. Alcaraz pasó contra Sinner del 4-6, 6-7, 6-4 y 3-5 (0-40 para Jannik) a vencer en el super tie-break del quinto set.

El espíritu de Rafa en la final

Y la placa de Nadal siempre estuvo ahí, algo que Alcaraz, como reconoció después, recordó durante la batalla frente a Sinner: "Pensé en la placa y un poquito en Rafa (Nadal), porque he vivido grandes remontadas suyas, y ese espíritu de lucha, de no darse por vencido, es lo que hemos tenido que hacer", dijo tras la final en declaraciones a los medios españoles, reproducidas por AS.

Carlos Alcaraz, durante la final de Roland Garros contra Sinner EFE

"En momentos complicados, hay que sacar la mejor versión de uno mismo, como han hecho los más grandes. Y yo quiero ser uno de ellos", añadió. Su segunda victoria en Roland Garros sube al Olimpo de las finales, reconociendo que la de Wimbledon 2008 "es historia del tenis".

Precisamente, Nadal sería de los primeros en mandar una felicitación pública tras la final de Roland Garros, incluyendo en ella a los dos finalistas. "¡Qué final de Roland Garros tan increíble! ¡Enhorabuena Carlos! Enhorabuena también a Jannik Sinner por esa gran batalla", publicó en redes.

El legado de Nadal continúa vivo, ahora en los brazos de Alcaraz. Carlos ha puesto el mundo a sus pies con una final que nadie olvidará. Su leyenda empieza aquí, como el nuevo rey de París.