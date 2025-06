Feliciano López, el arma secreta de Djokovic para derrotar a Zverev en Roland Garros: "En el cuarto set le pedí ayuda"

Novak Djokovic sigue impresionando a todos. De forma inesperada, después de unos últimos meses llenos de dudas, el tenista serbio ya está en las semifinales de Roland Garros. Lo hizo tras imponerse a Zverev, quien le robó el primer set del torneo.

La del alemán fue la primera prueba de fuego para Djokovic. Muchos pensaban que sería su final. Sin embargo, el serbio ofreció una masterclass y resurgió de sus cenizas tras perder la primera manga y firmó un tenis sublime para darle la vuelta al marcador.

Ahora, después de dejar por el camino al número tres del mundo, le queda el mayor de los retos: superar a Sinner y alcanzar una nueva final de Grand Slam. En caso de hacerlo, podría pelear por el título con Alcaraz.

"Un partido perfecto, haciendo muchos saques en la red para evitar que cogiese ritmo. Tenía que tener intuición y hacer las cosas de manera automática", dijo Djokovic tras el choque.

"Ha sido un partido duro. He hecho muchas dejadas, creo que lo necesitaba para ser competitivo con Alexander. Había muchas cosas que tenía que controlar hoy. Al final, he podido manejar todas esas emociones y ganar el partido", añadió el serbio.

Su gran ayuda

Tras la victoria, Djokovic habló con Alex Corretja para mostrar sus sensaciones y sorprendió con unas declaraciones sobre Feliciano López, ex tenista español. Según el serbio, Feliciano se convirtió en su inesperada ayuda para doblegar a Zverev.

"He tenido a Feliciano López ahí, que me estaba diciendo cosas, me ha ayudado. No es nada fácil no estar siendo competitivo aquí cuando tengo 38 años, ya tengo una edad. Hoy es una de esas noches por las que merece la pena seguir jugando, es evidente".

Un episodio que sorprendió después de que Feliciano y Djokovic nunca hayan trabajado juntos a nivel profesional. Eso sí, en entrevistas, Feliciano ha destacado el respeto que siempre ha recibido de Djokovic y ha valorado su aportación al tenis mundial.