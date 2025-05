Alcaraz pasa el rodillo ante Zeppieri y se clasifica por la vía rápida a la segunda ronda de Roland Garros

Implacable. Así fue el estreno de Carlos Alcaraz en Roland Garros. Sin miramientos, el tenista murciano fue un vendaval que arrolló a Zeppieri (3-6, 4-6, 2-6) en tres sets y solventó por la vía rápida el pase a la segunda ronda del torneo parisino. [Narración y estadísticas del partido].

Su inicio hacia la reconquista del Grand Slam fue inmejorable. No dudó en ningún momento, no tuvo altibajos y demostró por qué es uno de los grandes favoritos al título.

Bien es cierto que no tuvo demasiada oposición. Zeppieri no exigió mucho, pero el tenista español demostró estar muy centrado en su labor. Ganó sensaciones, no se cansó en exceso, y dio el primer paso para volver a revalidar el campeonato.

🎩 ESPECTÁCULO EN PARÍS.



El puntazo de Alcaraz para poner al público en pie.



📺🎾 Disfruta de #RolandGarros en @Eurosport_ES a través de @MovistarPlus.pic.twitter.com/ml0lsihAaH — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) May 26, 2025

Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, se mostró atento y satisfecho en todo momento a las evoluciones de su pupilo, que no cayó en la trampa de otras veces de dejarse ir y dar oportunidad al oponente. Ni un 'break' en contra, llevando el choque por buen camino.

Ahora, Alcaraz pone el foco en Fabian Marozsan, quien se impuso también por la vía rápida al italiano Luca Nardi en su estreno sobre la arcilla gala.

"He jugado un partido sólido, el primer partido de un Grand Slam nunca es fácil y menos cuando eres del defensor del título", aseguró en la pista el español tras ganar el partido. "Pero he conseguido concentrarme en mi tenis, he mantenido el nivel y estoy muy orgulloso de la manera en la que he empezado este torneo de Roland Garros", agregó.

Idilio con Roland Garros

El campeón cumplió en su 'exilio' a la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del complejo, un paso obligado para todos los favoritos que no supuso gran problema para el español, muy concentrado y sólido en su juego para firmar su triunfo número 19 en París, el octavo consecutivo, donde solo cuenta tres derrotas.

Alcaraz, nunca ha perdido su primer partido en sus 17 participaciones en un Grand Slam, sumó su décimo sexto triunfo en tierra batida de esta temporada, en la que solo cuenta una derrota, en la final de Barcelona contra el danés Holger Rune, que afrontó con problemas físicos que le impidieron jugar en Madrid.

Favorito para alzarse con el título, y convertirse en el primer tenista que lo revalida desde Rafael Nadal en la campaña 2020, Alcaraz mostró un elevado grado de solidez, un buen síntoma para afrontar lo que resta de competición.