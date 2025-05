El divertido momento de Nadal en pleno discurso en Roland Garros: tuvo que improvisar con su mujer por este motivo

Rafa Nadal recibió en la Philippe Chatrier el homenaje que tanto se merecía tras su retirada en la Copa Davis. El tenista más laureado en Roland Garros fue capaz de aglutinar a una Pista Central llena que acogía un evento más importante que un partido de tenis, el tributo a toda su carrera deportiva.

Además de sus familiares y amigos, el español fue capaz de reunir sobre el asfalto de la tierra batida a quienes han sido sus principales rivales durante su trayectoria deportiva: Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray. No obstante, el momento más 'divertido' lo tuvo con su mujer.

"He perdido una hoja que tenía preparada, pero es fácil de arreglar. Mery, eres mi mejor compañera de vida. No nos podíamos imaginar en 2005 que hoy estaríamos aquí 20 años después siendo una familia. Has estado siempre donde te he necesitado apoyándome desde una posición no siempre fácil.

En París, la ciudad del amor, Nadal ha querido acabar declarando el amor a su mujer y su hijo.



''Este último año y medio no ha sido fácil, pero gracias a tu comprensión, a tu apoyo y la energía y felicidad que nos da cada día nuestro hijo, todo ha sido mucho menos complicado'' pic.twitter.com/aS7Zdam0N3 — Teledeporte (@teledeporte) May 25, 2025

Espero poder hacerte igual de feliz que tu me has hecho a mí. Tú y yo sabemos que este último año y medio no ha sido fácil, pero gracias a tu compresión, a tu apoyo y a la energía y felicidad que nos da cada día nuestro hijo todo ha sido mucho menos complicado. Mil gracias", terminó su discurso.

Y es que en una carrera llena de éxitos, Nadal también ha tenido que lamentar momentos complicados, sobre todo en el tramo final de su vida deportiva con las lesiones haciendo cada vez más acto de presencia. No obstante, el apoyo de su entorno familiar le ha servido para no rendirse e intentarlo siempre una vez más.