La vida actual de Stan Wawrinka: el único tenista que reinó en Roland Garros durante el dominio del 'Big Three'

El tenis se prepara para vivir uno de los torneos más especiales de la temporada. La ciudad de París acoge desde este lunes hasta el próximo 8 de junio el torneo de Roland Garros, el único Grand Slam del circuito que se juega sobre tierra batida.

En total, 62 tenistas han tocado metal en el torneo parisino a lo largo de la historia. Una gran variedad de jugadores siendo Carlos Alcaraz el último en sumarse a la lista. El murciano es el vigente campeón y espera volver a repetir corona en esta nueva edición. Llegará como favorito después de imponerse a Sinner en el Masters 1.000 de Roma.

La victoria de Alcaraz supuso el adiós del dominio del Big Three en Roland Garros, pero antes hubo otro tenista capaz de quebrar la hegemonía de Nadal, Federer y Djokovic en un momento en el que todos ellos estaban en plenitud: Stanislas Wawrinka.

Y es que el suizo tiene el honor de haber sido el único campeón diferente a los tres grandes del deporte en Roland Garros desde que Nadal iniciara su reinado en 2005. Fue en 2015 en un torneo en el que derrotó a Federer por 3-0 en cuartos de final, anuló en semis a Tsonga y se impuso con claridad a Djokovic en la gran final.

Un triunfo muy especial para Wawrinka que se quedó a tan solo un Wimbledon de conquistar los cuatro Grand Slam del circuito. Un tenista de mucho nivel que alcanzó el número tres del ranking en 2014 y que tuvo que sufrir el haber coincidido en espacio y tiempo con los más grandes de la historia.

Lejos del foco

Wawrinka tocó la cima entre 2014 y 2016. A partir de ahí siguió compitiendo en el primer nivel, pero su rendimiento ha caído con el paso del tiempo. Algo lógico para un tenista que acaba de cumplir los 40 años.

Poco a poco, el helvético ha ido combinando los torneos más importantes del circuito (donde no está logrando buenos resultados), con algún campeonato challenger. De hecho, hace apenas dos semanas alcanzó la final del Challenger Aix en Provence donde perdió frente a Coric.

Stanislas Wawrinka durante el Abierto de Australia 2020 Europa Press

Ese parece el sitio más idóneo para Wawrinka, quien en los escenarios más importantes no está siendo capaz de dar el do de pecho. Cayó en su estreno en el Godó, en Montecarlo, en Róterdam y en el Open de Australia. Cuatro torneos importantes en los que no ha podido ganar ni un partido.

A nadie se le escapa que el final de Wawrinka está cerca, pero el jugador de Lausana tendrá un regalo muy especial en las próximas semanas. Y es que Roland Garros ha contado con él para utilizar una de las wildcards (invitaciones) y estar presente en el cuadro final.

El suizo es ahora mismo el 139 del ranking y en circunstancias normales debería jugar las rondas clasificatorias para entrar en el cuadro. Será el quinto tenista no francés en recibir una invitación en toda la historia del Grand Slam parisino. Un premio a una figura importante dentro del torneo.