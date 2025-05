Carlos Alcaraz se cuela en la final del Masters de Roma tras derrotar a un errático Lorenzo Musetti en dos sets

Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final del abierto de Roma por primera vez en su carrera tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti (6-3, 7-6). Su rival saldrá del duelo de esta tarde entre Jannik Sinner y Tommy Paul.

El desgaste de los duros cruces ante el británico Jack Draper y el ruso Karen Kachanov no pasó factura a Alcaraz, que confirma su buen rendimiento en tierra batida: este año ya suma un récord de 14-1 en la superficie que le da argumentos para presentar su candidatura en Roland Garros.

Musetti, número 8 del ranking ATP, se va del torneo sin final pero con el consuelo haber eliminado a grandes jugadores como Daniil Medvedev y Alexander Zverev sin ceder un solo set. Sin embargo, pese a contar con el apoyo del público, no pudo hacer frente a un Alcaraz que ya luce un 5-1 a favor en el historial de duelos entre ambos.

Alcaraz empezó el primer set como un tiro, rompiendo el servicio de su rival e imprimiendo un ritmo de juego superior al del italiano.

Musetti estuvo a punto de devolverle el break en el segundo juego, pero el español recuperó tres bolas de rotura para ponerse 2-0.

La tónica se mantuvo en los siguientes juegos, con un Musetti nervioso e impreciso que no paraba de ejecutar errores no forzados. El fuerte viento en la pista no le favorecía y Alcaraz volvió a romperle el servicio para situarse 4-1.

El set se inclinaba a favor del murciano, pero el italiano se encontró con un break gracias a un fallido smash de Alcaraz que acabó en la red. El público se encendió y Musetti respiró aliviado por momentos.

En ese momento llegó el juego clave de la manga, y también el más largo. Ambos jugadores intercambiaron rallys y ventajas que amenazaban con sentenciar o apretar el set. Alcaraz tuvo en su mano el 5-2, pero tras casi 10 minutos de juego, Musetti defendió su servicio y reanimó el partido con un 4-3.

El español todavía tenía un break de ventaja y el italiano continuó con sus fallos desde el fondo de la pista (28 en total en el primer set) para ponerse 5-3 tras un juego en blanco.

Musetti tuvo entonces la oportunidad de alargar el set desde el servicio, pero volvió a conceder demasiados errores. Acabo frustrado, reventando la raqueta contra el suelo y cediendo el set a Alcaraz.

Musetti celebra un punto ante Alcaraz. Reuters Reuters

El italiano salió mejor al segundo set y rompió los dos primeros servicios de su rival para ponerse 3-1 y sacudirse los nervios que hasta ese momento había exhibido. Los errores no forzados, ahora, llevaban la firma de Alcaraz.

Parte del público desafió a Musetti y este respondió con gestos tocándose la oreja y celebraciones efusivas cuando lograba conectar buenos golpes, Incluso Alcaraz le aplaudió en un smash a la media vuelta, de espaldas, realmente vistoso.

Con 2-4 en el marcador, volvió a ocurrir lo mismo que en la primera manga: en el momento decisivo, Alcaraz resistió y puso el 3-4, rompió para poner las tablas (4-4) y ganó su saque para colocar el 5-4.

Con 6-5 en el marcador, Alcaraz tuvo en su mano acabar con el partido por la vía rápida, pero Musetti forzó el tie break gracias a una derecha de Carlos que se fue larga.

En el desempate, la tónica de todo el partido se reflejó: Musetti alternó grandes golpes con errores y falta de regularidad. En total, 44 errores no forzados para él por 42 de Alcaraz en un partido lleno de imprecisiones.

Alcaraz salió muy concentrado y rápidamente se puso 4-1 arriba aprovechando su servicio. Musetti tenía entonces dos servicios para salvar su pellejo. El primero, se lo llevó, pero el segundo, fue para Alcaraz.

Con 5-2, y todo a favor, los nervios cambiaron de bando. Alcaraz desperdició su ventaja y el duelo se puso 5-4. Entonces, Musetti volvió a fallar y regaló una bola de partido a su rival cuando peor lo estaba pasando.

A la primera oportunidad y con el servicio en contra, Alcaraz coló una buena derecha para certificar su pase a la final.

Sinner o Paul

El rival de Alcaraz saldrá de la otra semifinal, en la que el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Tommy Paul se verán las caras a partir de las 20:30 de este viernes.

Gracias a sus buenos resultados en Roma, Alcaraz llegará a Roland Garros como número 2 en el ránking ATP (liderado por Sinner), por lo que evitaría al italiano hasta la deseada final en París.

A la espera de conocer su rival, Alcaraz tiene en su mano imponerse en Roma por primera vez en su carrera.

Tras cumplir su sanción de tres meses por dopaje, Sinner ha vuelto a un gran nivel de forma y ha exhibido un tenis prácticamente inmejorable durante todo el torneo. Su partido en cuartos ante Casper Ruud, al que barrió (6-0, 6-1) en tan solo una hora, promete una gran final con Alcaraz en caso de superar las semifinales.