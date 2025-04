El Mutua Madrid Open confía en no notar la baja de Alcaraz: "Las entradas están vendidas y la gente seguirá viniendo"

Madrid se convierte durante estos días en la capital del tenis mundial. El Masters 1000 de la capital española es, seguramente, el torneo más importante del planeta por detrás de los cuatro Grand Slam y de las ATP Finals. Por calidad de los participantes, por prestigio y por instalaciones, el Mutua Madrid Open se ha convertido ya en todo un gigante del circuito.

Sin embargo, la edición de este 2025 cuenta con un mazazo muy difícil de superar. Se trata de la baja de Carlos Alcaraz. El jugador español sufrió una lesión durante la disputa de la final del torneo Conde de Godó frente a Holger Rune. En los últimos días había mantenido su participación en el Masters 1000 que ganó en 2022 y 2023 en el aire. Pero este jueves se ha visto obligado a confirmar su ausencia.

Una baja que ha anunciado con mucho pesar y con dolor en el corazón: "Madrid es un sitio que me ofrece mucha emoción, pero no han salido las cosas como quería. Es una decisión difícil, pero es la correcta. Es un palo muy duro para mí. Madrid es uno de los torneos más especiales y el que más ganas tengo de jugar".

Con estas palabras, 'Carlitos' confirmaba lo que ya era un secreto a voces, sobre todo desde la jornada del miércoles, cuando la ausencia del murciano en los entrenamientos hacía presagiar la peor de las noticias. Finalmente, los presagios más desafortunados se han confirmado y lo han hecho por partida doble.

Alcaraz no solo tenía una lesión en el aductor de la pierna derecha, sino también una dolencia importante en el isquio de la pierna izquierda. Una situación que evidentemente hacía imposible ni tan siquiera su debut en la Caja Mágica. A Carlos le tocaba decir adiós al torneo y al torneo decir adiós a su mayor baluarte, a su gran estrella, a su mayor reclamo.

El Mutua Madrid Open sin Alcaraz

El Mutua Madrid Open no podrá contar con los dos mejores jugadores del mundo. A la baja de Jannik Sinner por sanción se une ahora la del ídolo local por lesión. Y por ello ahora muchos se preguntan qué va a pasar con el torneo de casa. Lógicamente, la ausencia de Alcaraz es un mazazo importante, algo que EL ESPAÑOL ha podido comprobar desde las entrañas de la Caja Mágica.

Los aficionados, al enterarse de la noticia, mostraban su pesar por no poder volver a disfrutar de 'Carlitos', quien se ha quedado al mando del liderazgo de la 'Armada' en la primera gira de tierra batida ya sin Rafa Nadal. Además, muchas personas presentes este jueves en la Caja Mágica mostraban su descontento por no poder contar en la capital de España con el privilegio que sí han tenido en Barcelona: ver al mejor jugador nacional del momento.

Un pesar que no sólo era el tema de conversación en los corrillos de los hinchas, sino también entre los profesionales que de una u otra forma dan vida a este torneo que año tras año no para de crecer. Los más negativos veían el vaso casi vacío: "Nos hemos quedado sin semana". Sin embargo, como se suele decir en estos casos, tarde o temprano sale el sol.

Y eso es lo que esperan desde el Mutua Madrid Open. Que a pesar de la baja de Carlos Alcaraz pueda brillar estos días el sol en la Caja Mágica donde no sólo del tenis depende el éxito del torneo, sino también de la presencia de medios de comunicación, anunciantes y de la llegada masiva de aficionados, algo que este jueves ha vivido su punto álgido desde la apertura de puertas el pasado lunes.

Entrada a la Caja Mágica durante el Mutua Madrid Open. MMO

Tanto es así que incluso se ha notado en las ventas de merchandising oficial y todo tipo de productos: "Hoy el nivel es alto, ha sido el día que más movimiento ha habido. Los anteriores habían estado un poco flojos". Sin embargo, estos brotes verdes han chocado de manera frontal con ese desgraciado anuncio del adiós de Alcaraz, algo que en el torneo esperan que no afecte demasiado.

Tal y como ha podido comprobar in situ EL ESPAÑOL, la confianza es plena a pesar de la adversidad: "Se habla de que sí va a afectar, pero lo cierto es que ya hay muchas entradas vendidas". Y es que, año tras año, el Mutua Madrid Open es ejemplo de éxito en este sentido. "Las entradas del fin de semana, que ya están vendidas, aunque no esté Carlos, van a hacer que la gente siga viniendo". El sábado era el día marcado para el debut del jugador de El Palmar en una jornada que iba a compartir con estrellas como Djokovic.

Aunque el pensar general es que "algo va a repercutir", la convicción en el torneo madrileño es que se pueda revertir la situación, sobre todo confiando en la gran afluencia de público de fuera de España o de extranjeros residentes en nuestro país, quienes lógicamente no sienten esa idolatría tan exacerbada por 'Carlitos': "Seguramente afecte a la gente que venga y que sea de España o de Madrid, pero para los extranjeros no va a ser tanto. Creemos que algo sí va a afectar, pero no va a ser muy significativo". Una buena muestra de ello ha sido el gran ambiente que vivía este jueves la central durante el partido de Joao Fonseca, el gran fenómeno brasileño.

La primera prueba de fuego llegará este viernes cuando ya empiezan a hacer acto de presencia los primeros espadas y, sobre todo, el fin de semana: "Esperamos que el fin de semana venga mucha más gente. Y a partir de mañana porque hay dos turnos de partidos, se abre el turno de noche". De hecho, esta ausencia ha recordado a lo sucedido en 2024 con la eliminación de Nadal, que se fue antes de lo que muchos deseaban: "Es como el año pasado cuando se te va Rafa, que se va pronto. Pues parecido".

Alcaraz

Todos han hablado este jueves de la ausencia de un Carlos Alcaraz que confía estar en Roma y, sobre todo, en Roland Garros. Incluso el que todos esperaban que fuera su rival en semifinales, Novak Djokovic. El serbio ha lamentado la baja del español y se ha hecho eco de ese pesar general: "No es una buena noticia para el torneo".

"Carlos, en los últimos dos o tres años, ha sido la gran estrella. El público le da mucha fuerza". Sin embargo, él mismo se ha propuesto la misión de remar en pro de un torneo al que tiene mucho cariño, erigiéndose como el líder de un grupo de galácticos que tiene que hacer olvidar la ausencia del talento más esperado: "Espero que todos nosotros, el resto, demos buenas sensaciones a la afición de Madrid en su ausencia". Seguro que con el apoyo de todos y con la confianza máxima que se respira por los pasillos de la Caja Mágica, el Mutua Madrid Open vuelve a ser un éxito.