Alcaraz hace saltar todas las alarmas: ausente en la lista de entrenamientos y es seria duda para el Mutua Madrid Open

Pasan las horas y crece el runrún en la Caja Mágica acerca de la posible participación de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open 2025. El murciano, que sintió el domingo unas molestias en su muslo derecho durante la final del Conde de Godó, podría perderse el Masters 1.000.

Alcaraz todavía no ha pisado la tierra batida en Madrid. Aterrizó el lunes en la capital de España y el martes participó en varios actos como la presentación de su docuserie 'A mi manera' que se ha estrenado este miércoles en Netflix.

La hoja de ruta del tenista de El Palmar era ejercitarse hoy mismo sobre la arcilla de la Caja Mágica, pero su nombre no aparece de momento en la lista de entrenamientos oficiales previstos para esta jornada. Un hecho que ha provocado que salten todas las alarmas.

Este jueves tiene prevista una rueda de prensa y su debut en el cuadro masculino no llegaría hasta este próximo sábado 26 de abril. Ser cabeza de serie le deja exento de disputar la primera ronda y eso podría ser un alivio para él.

"Yo físicamente me siento bien, pienso que no es nada fuera de lo normal. Han sido varias semanas exigentes, son dolores que ya los he notado previamente. Veremos", dijo Carlos Alcaraz durante el estreno de su docuserie.

"Me he hecho las pruebas y estoy pendiente todavía de los resultados, a que hablen los médicos y a ver cómo van estos días, pero ojalá pudiese estar a tope en Madrid. Siempre es un torneo especial para mí y siempre intento hacer lo imposible para poder venir, pero bueno, a veces hay que escuchar al cuerpo. Ojalá las pruebas sean positivas. Yo confío en que sí", añadió.

Roland Garros, en el horizonte

Parece que la presencia de Alcaraz en Madrid no se conocerá hasta el último momento, pero todo hace indicar a que se acabará perdiendo la cita. A la vuelta de la esquina está Roland Garros, un torneo lo suficientemente importante para arriesgar.

Y es que el murciano lleva encadenados varios torneos seguidos. Desde su eliminación en Miami y sus desconexión en Riviera Maya, el mes de abril para Alcaraz ha sido una constante de disputar encuentros.

Concretamente, el tenista de 21 años ha disputado 10 choques en los últimos 14 días. No ha tenido descanso y su físico se ha ido resistiendo con el paso del tiempo. Ganó en Montecarlo y fue subcampeón del Conde de Godó. Perdió la final contra Rune en un duelo en el que acabó con molestias.

Roland Garros comienza el próximo 25 de mayo. Todavía queda un mes, pero cualquier tipo de lesión puede perjudicarle sobremanera. Se quedó lejos del título en el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, y quiere estar al 100% sobre la tierra batida de París y revalidar el título de campeón de Roland Garros.