Alcaraz y un regreso cargado de dudas a la arcilla 293 días después: Montecarlo, primera prueba de fuego

"Está pasando por lo que pasará el resto de su carrera". Estas palabras de Mats Wilander, heptacampeón de Grand Slam acerca de la constante irregularidad de Carlos Alcaraz están en boca de muchos después de los últimos meses del jugador murciano.

Y es que el de El Palmar está viviendo un periodo de su carrera muy difícil de definir. Una constante de idas y venidas, combinando grandes partidos con actuaciones impropias de un jugador de su calibre. Un vaivén de rendimiento que le está alejando de ser el gran dominador de la raqueta. Porque cualidades no le faltan.

Su segunda mitad de 2024 fue excelsa, pero este año está ciertamente desconocido. A pesar de dejar buenas sensaciones y perder contra Djokovic en cuartos del Open de Australia, algo que podía entrar dentro del guión, se ha ido diluyendo con el paso de las semanas hasta dejar una imagen dubitativa en Indian Wells y el Miami Open.

Por primera vez desde 2021, Alcaraz se quedó con las ganas no sólo de ganar el Sunshine Double, sino también con alzarse con al menos uno de los dos títulos. En Indian Wells alcanzó las semifinales y no pudo rearcirse en Miami al caer a las primeras de cambio frente a Goffin.

Un duro varapalo para el español, que optó por desconectar unos días junto a su familia en la Riviera Maya antes de ponerse en marcha e iniciar su gira en los torneos de tierra batida.

Regreso a la tierra

Alcaraz ya está de vuelta y esta semana regresa a la arcilla, una superficie inédita para él en estos tres meses de 2025. Nunca ante había realizado el primer trimestre de una temporad sobre pista dura.

El tenista español vuelve a la tierra batida 293 días después. Y es que ya han pasado más de 7 meses desde que 'Carlitos' se viera las caras con Novak Djokovic en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un encuentro trepidante que se acabó decantando del lado del serbio por dos sets que se decidieron en el tie break.

Desde entonces, Alcaraz no ha pisado la tierra batida. Ahora lo hará en Montercarlo, torneo que no entraba dentro de su planificación, pero que sí acabará disputando después de caer mucho antes de lo previsto en el Miami Open.

Este será su primera toma de contacto para preparar el asalto a un Roland Garros donde defiende corona. Sin embargo, antes tendrá que pasar por el Mutua Madrid Open y por Roma, aunque este último es más que probable que sea descartado para tener algo más de descanso en unos meses que se antojan trepidantes.

Sin estrenarse

Carlos Alcaraz iniciará su gira de tierra en un torneo en el que todavía no ha conseguido tocar metal. Y es que el de Montecarlo es uno de los pocos en el que el español no ha sido capaz de ganar. Aunque también es cierto que no ha tenido demasiadas oportunidades.

Su estreno llegó en 2022. Un duelo frente a Sebastian Korda en el que acabó sucumbiendo por mínimos detalles. El murciano cometió varios errores y se topó con un rival prácticamente infranqueable.

La primera toma de contacto de Alcaraz no fue positiva y acabó siendo también la última. En 2023 no participó y el año pasado fue baja de última hora apenas un día antes de jugar frente a Aliassime. El español, a través de un comunicado, explicó que todavía no se había recuperado de sus problemas físicos en el antebrazo y se vio obligado a decir adiós.

Ahora le llegará una nueva oportunidad. No sólo para brillar en Mónaco, sino también para sacar a relucir su mejor versión en un momento de muchas dudas. Calidad tiene de sobra, únicamente le falta encontrar cierta regularidad. Con esos ingredientes será casi imparable.