El plan fallido de Carlos Alcaraz antes de la gira de tierra: nueva debacle, malas sensaciones y la ventaja de Sinner sin jugar

El nivel que está mostrando Carlos Alcaraz resulta preocupante al no tener la regularidad con la que alzarse con la victoria en todos y cada uno de los torneos a los que se está presentando: Australia, Doha e Indian Wells le han sido esquivos, siendo este último el que ha resultado más sorprendente por su idilio con California donde había ganado las dos últimas ediciones.

La derrota ante Jack Draper no entraba en los planes del murciano, quien deseaba igualar a Roger Federer y Novak Djokovic ganando el tercer entorchado consecutivo en Estados Unidos. Perder ante el británico fue un baño de realidad que confirma que Alcaraz no está atravesando su mejor momento deportivo, aunque lejos de querer tomarse un tiempo, ya mira al Masters 1.000 de Miami.

"Obviamente quería ganar mi tercer título seguido aquí, pero no puedo pretender ganar todos los partidos. Eso no es lo que más me molesta: estoy molesto conmigo mismo, por la manera en la que afronté el partido. Me considero alguien que aprende de los fracasos, de las derrotas. La última vez que perdí aquí en semifinales gané en Miami, así que voy a por ello", reconoció tras la derrota ante Jack Draper en declaraciones recogidas por PuntodeBreak.

En la nueva temporada, Alcaraz ha participado en el Open de Australia, el ATP 500 de Rotterdam, el ATP 500 de Doha y en Indian Wells, siendo la única victoria en Países Bajos. El español se estuvo preparando a conciencia para Melbourne, pero Djokovic le quitó la posibilidad de ganar el primer Grand Slam de la temporada en cuartos de final.

En California los nervios han sido la causa de su derrota en semifinales, pero en la capital catarí mostró un nivel que no es acorde al que acostumbra. Inmerso en una gran irregularidad, Alcaraz tiene que cambiar el chip y centrarse en recuperarse tanto física como psicológicamente antes de afrontar una gira de tierra batida que espera culminar con la victoria en Roland Garros.

Miami, la antesala

Todavía queda mucho camino por recorrer la cita gala, un torneo al que el de El Palmar guarda un gran recuerdo después de levantar el título en la última edición. De momento pone el foco en pista rápida y la segunda quincena de marzo se presenta como un mes clave para él sobre todo para recuperar las sensaciones perdidas.

El Masters 1.000 de Miami no le trae especialmente buenos recuerdos a Carlos Alcaraz a tenor del resultado obtenido la temporada pasada. Grigor Dimitrov fue su verdugo en los cuartos de final tras alzarse con la victoria por un contundente 2-6, 4-6. Sin embargo, cabe recordar que en 2022 ganó por primera vez el entorchado en territorio estadounidense.

Alcaraz se va a presentar en Miami como segundo de cabeza de serie tras Alexander Zverev, mientras que Jannik Sinner sigue cumpliendo sanción por su dopaje. A pesar de que el español no está centrado en ser el número 1 del ránking ATP, ahora volverá a tener la oportunidad de adelantar al alemán en la clasificación. Ha podido hacerlo en Indian Wells ya que 'Sascha' cayó a las primeras de cambio, pero Alcaraz lo ha hecho en semifinales.

Carlos Alcaraz el nuevo rey de París Europa Press

El 18 de mayo es la fecha que el murciano tiene marcada en rojo en el calendario. Es el comienzo de Roland Garros, un Grand Slam al que se va a presentar como el vigente campeón. Alcaraz ostenta el récord de ser el campeón más joven en la historia de la tierra batida y en la Philippe Chatrier espera seguir con el legado que dejó Rafa Nadal.

Todavía no ha hecho oficial en qué torneos de tierra batida va a ser estar presente, aunque presumiblemente no se perderá los dos que tendrán lugar en España: el Mutua Madrid Open y el torneo Conde de Godó en Barcelona. Además, su presencia en el Masters 1.000 de Roma también está prácticamente asegurada.

Antes de enfrentarse a la gira de la tierra batida, Carlos Alcaraz va a afrontar el Masters 1.000 de Miami con el objetivo de volver a degustar el dulce sabor de la victoria que se le atraganta en función de los últimos resultados. Una buena actuación todavía en Estados Unidos puede hacer que recorte puntos a Jannik Sinner en la lucha por ser el número 1 del mundo.

El italiano fue suspendido el pasado 9 de febrero durante tres meses por su positivo en clostebol precisamente en Indian Wells. No regresará hasta el Masters 1.000 de Roma donde llegará aún con el liderato del ránking ATP. En California, el número 2 del mundo, Alexander Zverev se dejó 190 puntos al caer eliminado a las primeras de cambio, por lo que la diferencia se ha quedado en 3.385 puntos.

Sinner mira a su banquillo en la final del Open de Australia. REUTERS

Alcaraz al llegar como el vigente campeón no iba a sumar ningún punto, resta 600 puntos tras perder en semifinales ante el inglés Jack Draper quien, a la postre, resultó ser el campeón de Indian Wells.

Las opciones de que Alcaraz supere al italiano antes de Roma pasan por ganarlo todo: Miami, Montecarlo, Barcelona y Mutua Madrid Open. Sin embargo, el tenista de El Palmar ya avisó que ahora mismo no está centrado en el primer puesto del ranking.